Главный тренер «Факела» Бесчастных рассказал о подготовке команды к следующему сезону

Главный тренер «Факела» Владимир Бесчастных оценил селекционную работу клуба, а также рассказал о степени готовности игроков и тренеров к совместной работе по подготовке к новому сезону.

— Мы готовы, все ребята, кроме новичков, которые подъедут в ближайшее время, уже прибыли в Воронеж из своих городов, продолжаем соблюдать все условия самоизоляции, — цитирует Бесчастных официальный сайт «Факела». — Футболисты очень хотят начать полноценно тренироваться, но все не так просто — всем без исключения необходимо, для начала, пройти медицинское обследование, чтобы определить отсутствие или наличие в организме коронавирусной инфекции, что мы планируем сделать в ближайшее время. В зависимости от результатов обследования, а также от соответствующих решений федеральных и областных органов власти, уже можно будет строить планы по дальнейшей подготовке команды к новому сезону в том или ином режиме. Первостепенной задачей будет вывод мышечного тонуса игроков на тот уровень, который позволит работать на тренировках в полном объеме, потому что никакие самостоятельные занятия в «четырех стенах» не заменят общекомандный тренировочный процесс под руководством тренеров. В целом же, повторюсь, все мы в «Факеле» смотрим в будущее клуба с надеждой и оптимизмом.