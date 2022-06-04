Игнашевич: «Судейский фактор порой обесценивает работу тренера в ФНЛ»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич поделился мнением о работе судей в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ). 42-летний специалист объяснил, почему редко критикует арбитров.

«Потому что есть правила игры, — приводит слова Игнашевича официальный сайт калининградского клуба. — Здесь нет ВАР, влияние арбитров очень сильно. Лучше их не дразнить и не трогать. Судейский фактор порой обесценивает работу тренера в ФНЛ. После такого судейства, как в игре с «Волгарем», нам против «Металлурга» не могли помочь сразу четыре футболиста».

В прошедшем сезоне «Балтика» заняла 10-е место в ФНЛ, набрав 58 очков в 38 матчах.