Генеральный директор «Алании» рассказал о ситуации с возможней продажей вратаря Солдатенко

Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев рассказал о ситуации с возможней продажей вратаря владикавказцев Ростислава Солдатенко.

Ранее сообщалось, что 25-летним голкипером интересуется «Зенит».

«Мы не ведем переговоры с «Зенитом» по поводу Солдатенко. Но в «Алании» готовы рассматривать предложения по этому игроку от других клубов», — сказал Сиукаев Sport24.

Солдатенко является воспитанником владикавказского футбола. Он выступает за «Аланию» с 2019 года. В сезоне-2021/22 Ростислав принял участие в 28 матчах ФНЛ, в которых пропустил 16 голов, а в пяти встречах отстоял «на ноль».