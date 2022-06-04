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Сегодня, 15:35

Генеральный директор «Алании» рассказал о ситуации с возможней продажей вратаря Солдатенко

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев рассказал о ситуации с возможней продажей вратаря владикавказцев Ростислава Солдатенко.

Ранее сообщалось, что 25-летним голкипером интересуется «Зенит».

«Мы не ведем переговоры с «Зенитом» по поводу Солдатенко. Но в «Алании» готовы рассматривать предложения по этому игроку от других клубов», — сказал Сиукаев Sport24.

Солдатенко является воспитанником владикавказского футбола. Он выступает за «Аланию» с 2019 года. В сезоне-2021/22 Ростислав принял участие в 28 матчах ФНЛ, в которых пропустил 16 голов, а в пяти встречах отстоял «на ноль».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-04-gendirektor-alanii-peregovorov-po-soldatenko-s-zenitom-ne-vedem-no-gotovy-rassmotret-predlozheniya

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
ФК Алания (Владикавказ)
0
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