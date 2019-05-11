Глава города Сочи: "Администрация города будет всесторонне оказывать содействие клубу"

Глава города Сочи Анатолий Пахомов рассказал, что администрация будет оказывать поддержку "Сочи", который обеспечил себе участие в премьер-лиге чемпионата России в следующем сезоне.

Досрочный выход "Сочи" в элиту стал возможным после того, как "Шинник" обыграл "Томь" в матче 36-го тура (1:0) и лишил сибиряков шанса на прямое попадание в высший дивизион.

– Для нашего города это долгожданное событие, – приводит ТАСС слова Пахомова. – Мы всегда хотели видеть "Сочи" в высшем дивизионе, но именно сейчас, я считаю, самое благоприятное для этого время. У нас теперь все для этого есть – прекрасный стадион "Фишт", где играли звезды мирового футбола, полностью соответствующие требованиям ФИФА тренировочные поля, и главное – огромный опыт проведения крупных спортивных мероприятий на высоком организационном уровне.

Премьер-лига требует более серьезного отношения к безопасности, медицинскому обеспечению, транспортной логистике, более высокой подготовки волонтеров и стюардов – все должно быть на порядок выше. И мы, блестяще проведя матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, полностью к этому готовы. Администрация города, как один из основных партнеров команды "Сочи", и дальше будет всесторонне оказывать содействие клубу.

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