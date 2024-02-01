Газизов об уходе Бердыева из махачкалинского «Динамо»: «Для нас было честью работать с таким специалистом»

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» решение Курбана Бердыева покинуть пост главного тренера команды.

Пресс-служба махачкалинского клуба объявила об уходе 71-летнего специалиста в четверг, 1 февраля.

«Как мы заявили на официальном сайте, у Курбана Бердыева был пункт в контракте, позволяющий любой стороне завершить сотрудничество в одностороннем порядке. Мы уважаем решение Бердыева, для нас было честью работать и двигаться вперед с таким специалистом. Но жизнь иногда диктует другие условия.

Бердыев продолжит готовить команду к весенней части сезона до назначения нового главного тренера. Мы работаем над этим, чтобы решить этот непростой вопрос. Планка высокая, поэтому решение будет непростое. Ничего менять клуб не будет, какой вектор был задан, такого и будем придерживаться», — сказал Газизов «СЭ»

Бердыев возглавлял «Динамо» с лета 2023 года. Махачкалинцы на данный момент занимают первое место в турнирной таблице МЕЛБЕТ-Первой лиги.