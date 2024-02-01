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1 февраля, 14:23

Газизов об уходе Бердыева из махачкалинского «Динамо»: «Для нас было честью работать с таким специалистом»

Константин Белов
Корреспондент
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Курбан Бердыев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» решение Курбана Бердыева покинуть пост главного тренера команды.

Пресс-служба махачкалинского клуба объявила об уходе 71-летнего специалиста в четверг, 1 февраля.

«Как мы заявили на официальном сайте, у Курбана Бердыева был пункт в контракте, позволяющий любой стороне завершить сотрудничество в одностороннем порядке. Мы уважаем решение Бердыева, для нас было честью работать и двигаться вперед с таким специалистом. Но жизнь иногда диктует другие условия.
Бердыев продолжит готовить команду к весенней части сезона до назначения нового главного тренера. Мы работаем над этим, чтобы решить этот непростой вопрос. Планка высокая, поэтому решение будет непростое. Ничего менять клуб не будет, какой вектор был задан, такого и будем придерживаться», — сказал Газизов «СЭ»

Бердыев возглавлял «Динамо» с лета 2023 года. Махачкалинцы на данный момент занимают первое место в турнирной таблице МЕЛБЕТ-Первой лиги.

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Махачкалинское «Динамо» объявило об уходе Бердыева

Попов не верит в подковерные игры между Бердыевым и Гаджиевым
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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29 тур
30 тур
31 тур
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
Сокол – Динамо Мх
 - : -
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

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Енисей

 5
И К Ж
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Заур Тарба

Алания

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Тюмень

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