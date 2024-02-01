Махачкалинское «Динамо» объявило об уходе Бердыева

Главный тренер «Динамо» Махачкала Курбан Бердыев покинул свой пост, сообщила пресс-служба клуба.

«Решение соответствует контрактному договору, в котором есть пункт, позволяющий любой стороне завершить сотрудничество в одностороннем порядке», — сказано в заявлении клуба.

Бердыев продолжит готовить команду к весенней части сезоне первой лиги до назначения нового главного тренера.

Ранее 1 февраля сообщалось, что Бердыев может продолжить карьеру в Азербайджане.

71-летний специалист возглавляет «Динамо» с лета 2023 года. Махачкалинцы на данный момент занимают первое место в турнирной таблице первой лиги.