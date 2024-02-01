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1 февраля, 22:18

Попов не верит в подковерные игры между Бердыевым и Гаджиевым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Амкара», «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов отреагировал на информацию о том, что махачкалинское «Динамо» официально объявило об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера.

«Есть информация о том, что сборную Азербайджана собирается принять. Поэтому у него был такой пункт в договоре, что, если будет предложение, он уходит. Раз он уходит, значит, у него есть другое предложение. Не будет же он на пустое место уходить. Даже если бы все плохо было в команде или с финансированием и решениями по дальнейшей судьбе клуба. У него есть своя стратегия, своя стилистика. Они играли хорошо. Не думаю, что тут дело в этом. Просто у него появилось конкретное предложение. Если он хотел выйти в РПЛ, то он должен был выходить с этой командой. Это же тоже золотая медаль, хоть и Первой лиги. А там уже дальше решал бы. Раз ему в данной ситуации не нужно это достижение, значит, произошло что-то серьезное в его спортивной карьере. Возможная ссора с Гаджи Гаджиевым? Я не верю в тайные или подковерные игры. Думаю, что слух насчет сборной взялся не просто так», — приводит слова Попова Metaratings.ru.

Бердыев возглавляет «Динамо» с лета 2023 года. Махачкалинцы на данный момент занимают первое место в турнирной таблице первой лиги.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-igrok-rubina-popov-ne-veryu-v-podkovyornye-igry-mezhdu-berdyevym-i-gadzhievym-329820/
Футбол
Первая лига
Алексей Попов
Курбан Бердыев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
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Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

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Иван Тимошенко

Родина

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Ислам Машуков

Ислам Машуков

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П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

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Никита Глушков

Енисей

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