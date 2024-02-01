Попов не верит в подковерные игры между Бердыевым и Гаджиевым

Бывший защитник «Амкара», «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов отреагировал на информацию о том, что махачкалинское «Динамо» официально объявило об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера.

«Есть информация о том, что сборную Азербайджана собирается принять. Поэтому у него был такой пункт в договоре, что, если будет предложение, он уходит. Раз он уходит, значит, у него есть другое предложение. Не будет же он на пустое место уходить. Даже если бы все плохо было в команде или с финансированием и решениями по дальнейшей судьбе клуба. У него есть своя стратегия, своя стилистика. Они играли хорошо. Не думаю, что тут дело в этом. Просто у него появилось конкретное предложение. Если он хотел выйти в РПЛ, то он должен был выходить с этой командой. Это же тоже золотая медаль, хоть и Первой лиги. А там уже дальше решал бы. Раз ему в данной ситуации не нужно это достижение, значит, произошло что-то серьезное в его спортивной карьере. Возможная ссора с Гаджи Гаджиевым? Я не верю в тайные или подковерные игры. Думаю, что слух насчет сборной взялся не просто так», — приводит слова Попова Metaratings.ru.

Бердыев возглавляет «Динамо» с лета 2023 года. Махачкалинцы на данный момент занимают первое место в турнирной таблице первой лиги.