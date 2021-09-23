Адвокат Добровинский оценил жалобу тренера Хохлова на Facebook из-за фамилии

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал «СЭ» решение главного тренера «Ротора» Дмитрия Хохлова подать в суд на Facebook.

45-летний российский специалист обратился в суд в связи с тем, что Facebook часто отправляет его в бан из-за созвучности фамилии с прозвищем украинцев.

«Произошла совершенно нелепая история с тренером Дмитрием Хохловым, кстати, бывшим тренером московского «Динамо», которая связана с тем, что мы сталкиваемся с косностью и глупостью, которая превалирует над всем остальным. Я очень надеюсь, что Дмитрий выиграет этот суд, по крайней мере, я вижу, что шансы на эту победу очень велики. Иначе следующим запретом на публикации будут такие фамилии, как Фокин или Вагина. Нельзя блокировать людей только за то, что их фамилии в сознании некоторых людей звучат как-то неправильно. Это просто смешно. Я желаю удачи г-ну Хохлову, и если будет нужна моя помощь, буду рад помочь», — прокомментировал «СЭ» Добровинский.

Ранее появилась информация, что Хохлов требует взыскать с американской компании 150 миллионов рублей за блокировку его фамилии в социальной сети.