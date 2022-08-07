«Алания» обыграла «Уфу», «Родина» и «Волгарь» сыграли вничью

«Алания» обыграла «Уфу» в матче четвертого тура первой лиги. Игра завершилась со счетом 3:1.

В составе «Алании» олтчились Алан Багаев, оформивший дубль и Алан Хугаев. Единственный гол «Уфы» забил Владислав Камилов.

В другом матче тура «Родина» и «Волгарь» сыграли вничью (0:0).

«Алания» набрала 8 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице первой лиги. У «Уфы» 4 очка и 11-я позиция.

У «Родины» 4 очка и 14-е место. «Волгарь» занимает 6-ю строчку с 7 очками.