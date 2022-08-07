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Сегодня, 17:55

«Алания» обыграла «Уфу», «Родина» и «Волгарь» сыграли вничью

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«Алания» обыграла «Уфу» в матче четвертого тура первой лиги. Игра завершилась со счетом 3:1.

В составе «Алании» олтчились Алан Багаев, оформивший дубль и Алан Хугаев. Единственный гол «Уфы» забил Владислав Камилов.

В другом матче тура «Родина» и «Волгарь» сыграли вничью (0:0).

«Алания» набрала 8 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице первой лиги. У «Уфы» 4 очка и 11-я позиция.

У «Родины» 4 очка и 14-е место. «Волгарь» занимает 6-ю строчку с 7 очками.

Россия. ФНЛ. 4-й тур
07 авг, 16:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:3
Алания
Голы
Багаев, 40 (0:1), Багаев, 53 (0:2), Хугаев, 89 (0:3), Камилов, 90 (1:3)
Уфа
Кукушкин Ботака-Иобома (Ахатов, 63) Касинтура Емельянов (Карп, 64) Фищенко (Погосов, 80) Голубев Камилов Oleksandr Masalov (Минаев, 69) Ортис (Сухов, 46) Плиев Жамалетдинов
Алания
Солдатенко Багаев (Шавлохов, 90) Бутаев Эльдарушев (Ташаев, 66) Галоян Хабалов Хосонов Кочиев Мазурин (Гиоргобиани, 46) Цараев (Дауров, 90) Засеев (Хугаев, 72)
Предупреждения
Фищенко 38’, Жамалетдинов 56’, Плиев 82’  -  Цараев 12’, Кочиев 73’, Багаев 90’
Судьи
Федоров (Петрозаводск)
Россия. ФНЛ. 4-й тур
07 авг, 16:00. Академия "Спартак" им. Черенкова (Москва)
Родина
0:0
Волгарь
Родина
Айдаров Адаев Аликин Дмитриев (Петухов, 46) Габараев Голдобин (Ruslan Kul, 67) Гордюшенко Мальцев Морозов Рыков Воропаев
Волгарь
Смирнов Делькин Гилязетдинов (Носов, 66) Козлов (Гаврилович, 73) Лесников (Агеев, 80) Локтионов Павлишин Печенкин Стефанович (Царукян, 67) Талалай (Смирнов, 80) Ведерников
Предупреждения
Габараев 14’  -  Ведерников 42’, Козлов 47’, Смирнов 80’
Судьи
Абросимов (Санкт-Петербург)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов 0
Динамо 1
1-й тайм

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Волгарь
ФК Родина
ФК Уфа
0
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