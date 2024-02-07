Матчи 23-го тура ФНЛ перенесены из-за выборов президента России

Все матчи 23-го тура Мелбет-Первой лиги перенесены на 18 марта из-за выборов президента России, сообщается в официальном Telegram-канале организации.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта.

Ранее по этой же причине клубы РПЛ проголосовали за перенос 21-го тура чемпионата России. 26 января состоялось заседание бюро исполкома Российского футбольного союза, на котором был утвержден перенос матчей 21-го тура на 23-25 апреля 2024 года. В рамках этого тура состоится дерби между московскими ЦСКА и «Спартаком», игра должна пройти на стадионе армейцев.