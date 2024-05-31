Биография Анастасии Сиваевой: история «Папиной дочки»

В детстве актриса снималась в «Улице Сезам» и «Ералаше».

Анастасия Сиваева

Дата рождения: 10 ноября 1991 года

Место рождения: Москва

Рост: 168 см

Детство и юность Анастасии Сиваевой

Анастасия Сиваева родилась 10 ноября 1991 года в Москве в обычной семье. Ее отец Сергей был строителем, а мать Оксана работала стоматологом. У актрисы есть младший брат Алексей.

В 5-летнем возрасте девочку отдали в студию народных танцев «Зоренька». Через два года Настя прошла кастинг в модельное агентство Вячеслава Зайцева. Девочку зачислили в театр российского модельера. В 2000 году Сиваева перешла в детское модельное агентство Алексея Буланого «Степ-Хаус». Здесь она занималась актерским мастерством, танцами на пуантах и акробатикой. Параллельно ходила на разные кастинги. Так она снималась в телепередачах «Улица Сезам» и «Ералаш». Именно тогда Анастасия поняла, что хочет стать актрисой.

В 2008-м, после окончания общеобразовательной школы, Сиваева подала документы в разные театральные вузы. Но она так и не смогла нигде пройти комиссию. Актриса поступила на актерский факультет только через два года в Институт современного управления, кино и телевидения. Однако в 2016 году учебное заведение лишилось аккредитации.

Анастасия Сиваева. Фото Соцсети

Актерская карьера Анастасии Сиваевой

Впервые Сиваева появилась на большом экране в 2004 году в эпизодической роли в мелодраме «Наваждение» по книге Александра Горохова «Возвращение к любви». Через год молодая актриса сыграла в драме «Слова и музыка» вместе с Маратом Башаровым и Сергеем Газаровым. Анастасия появилась в телеспектакле по повести Людмилы Улицкой о женской лжи «Сквозная линия» (2005). В фильме также снялась Светлана Ходченкова.

Но главной ролью в карьере стал персонаж Даши Васнецовой в ситкоме «Папины дочки». Телепроект выходил на экраны с 2007 по 2013 год. 16-летняя Сиваева на кастинге пробовалась на роль старшей дочери Маши, однако авторы утвердили ее на девушку-гота. Из-за плотного съемочного графика Насте пришлось окончить школу экстерном.

Именно ситком прославил актрису на всю Россию. Сиваева рано начала зарабатывать деньги и помогать семье.

«Наверное, если бы я мечтала о том, чтобы стать звездой, у меня выросла бы «корона». Но я к этому не стремилась и абсолютно не была готова к таким изменениям в жизни. Поначалу, когда люди меня узнавали, просили автографы, просто терялась, смущалась, не знала, как себя вести. Еще очень пугало, что я стала зарабатывать деньги, которых становилось все больше и больше. Мама сказала: «Своими деньгами ты имеешь право распоряжаться сама». А я не понимала, на что их тратить, ведь у меня все есть — компьютер, телефон, одежда. Сначала складывала их в общую копилку — было приятно, что я вношу свою лепту в семейный бюджет. Но потом стала деньги спускать: покупала подарки родителям, брату, подружкам, а себе наряды», — рассказывала Сиваева изданию «7Дней».

Фото Кадр из сериала «Папины дочки»

Девушка взрослела вместе со своей героиней. Из неформального подростка она превратилась в беременную жену студента Бауманки Вениамина Васильева, которого сыграл Филипп Бледный.

В 2023-м СТС объявил о возвращении популярного ситкома. По сюжету сериала «Папины дочки. Новые» героиня Анастасии уходит из дома, оставив мужа с четырьмя дочерьми. Еще до премьеры зрители гадали, будет ли в касте сама Сиваева. Но она так и не появилась. Проект имел хорошие рейтинги, его решили продлить на второй и третий сезон. Анастасия появилась в маленьком эпизоде в конце второго сезона. Ожидается, что в последнем сезоне Даша Васнецова все-таки вернется к роли в полном объеме.

Больше громких ролей в карьере актрисы не было. Несколько премьер с ее участием не имели успеха. В 2010-м она снялась в новелле «Автограф» из многосерийной ленты «Последняя минута». Анастасию можно было увидеть в спортивной мелодраме «Медведицы» (2015), где она предстала в образе хоккеистки Кати Глебовой. На ее счету роль в короткометражке «Топор» режиссера Ильи Силаева.

В 2014-м звезда «Папиных дочек» снялась в музыкальном клипе на песню «Без падения» певицы Юлии Беретты.

Анастасия пробовала себя и в необычном амплуа. В 2017 году для анимационного фильма «Шахерезада. Нерассказанные истории» она исполнила несколько композиций.

Звезда ситкома выступила в роли актрисы дубляжа в хорроре «Врата», где озвучила персонажа Джули (Хейли Беннетт). Также ее голосом говорит Дарнетт в российской версии онлайн-игры Lost Ark.

Артистка принимала участие в разных телевизионных проектах. Среди них «Слава богу, ты пришел!», «Кто хочет стать миллионером?», «Пусть говорят», «Модный приговор», «Жестокие игры» и др.

Анастасия Сиваева и Филипп Бледный. Фото Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»

Личная жизнь Анастасии Сиваевой

Звезда «Папиных дочек» скрывает от общественности свою личную жизнь. Девушке часто приписывают роман с коллегой по популярному ситкому Филиппом Бледным. Но пара заявляет, что между ними только рабочие отношения.

В Сети есть информация, что Анастасия Сиваева замужем и воспитывает двоих детей — мальчика и девочку. Но сама актриса официально это не подтверждала.

Ранее в интервью она признавалась, каким видит своего спутника.

«Хочется, чтобы рядом был мужчина, готовый ради меня на многое, который поможет во всем, поддержит, не даст никому в обиду. Не сомневаюсь, когда придет время, я встречу именно того, своего единственного мужчину, почувствую его сердцем, не пропущу. А пока сама себя буду защищать, я же сильная», — рассказывала актриса изданию «7Дней».

5 лучших фильмов и сериалов по версии «Кинопоиска»

«Сквозная линия» (2005)

«Папины дочки» (2007 — 2013)

«Последняя минута» (2010)

«Медведицы» (2015)

«Папины дочки. Новые» (2023 — по настоящее время)

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