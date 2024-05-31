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Балахнин объяснил, почему «Уралу» и «Пари НН» будет тяжело остаться в РПЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин объяснил, почему «Уралу» и «Пари НН» будет сложно остаться в РПЛ по итогам сезона-2023/24.

«Урал» в первом стыковом матче за право выступать в премьер-лиге в следующем сезоне уступил «Акрону» (0:2), а «Пари НН» — тульскому «Арсеналу» (1:2).

«Результаты первых стыковых матчей стали для меня неожиданностью несмотря на то, что я анализировал ситуацию и знаю многих, кто работает в этих командах. Особенно удивила такая бездарная игра и «Пари НН», и «Урала». Не знаю, чем это вызвано. То ли недонастроились, то ли плохо подготовились. Скорее всего, и то, и другое. Судя по тому, что я видел, у команд РПЛ абсолютно не была выстроена стратегия. Кажется, они рассчитывали просто выйти и обыграть соперника.
Шансы спасти ситуацию, конечно, есть. Но «Уралу» даже при огромном желании будет крайне тяжело после переезда на искусственном газоне забить три мяча. У «Пари НН» отставание меньше. Но сама команда в последних матчах выглядит неубедительно и безлико», — приводит Vprognoze слова Балахнина.

Ответные стыковые матчи за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/25 пройдут в субботу, 1 июня. Игра «Акрон» — «Урал» начнется в 15.00 (мск), а встреча «Арсенал» — «Пари НН» — в 18.00.

Источник: Vprognoze.ru
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 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
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 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
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 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
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 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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