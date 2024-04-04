«Енисей» подписал контракт с котом из красноярского приюта

«Енисей» подписал контракт с котом по кличке «Лева» из красноярского приюта в рамках благотворительной акции «В каждой кошке живет лев!».

«По условиям договора четвероногий должен быть похожим на льва и радовать болельщиков, а клуб обязуется гладить и обеспечивать «вкусняшками», — сообщает пресс-служба клуба.

В качестве подписи Лева оставил отпечаток лапы.

«Енисей» с 33 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.