«СКА-Хабаровск» вернется на домашнюю арену 20 апреля
«СКА-Хабаровск» 20 апреля впервые в сезоне проведет домашний матч на Центральном стадионе имени Ленина, рассказал генеральный директор клуба Михаил Гусев.
С начала года «СКА-Хабаровск» не проводит домашние матчи на своей арене из-за технических проблем.
«У нас по техническим причинам стадион не может принимать домашние матчи, — цитирует Гусева ТАСС. — Сыграем с «Нефтехимиком» на стадионе «Кировец» [в Санкт-Петербурге], приведем поле в порядок, будем играть дома. Уже домашний матч с «Енисеем» в первой лиге проведем дома 20 апреля».
«СКА-Хабаровск» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 31 очков после 24 матчей. Следующий матч команда проведет с «Нефтехимиком» 7 апреля.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|24
|12
|6
|6
|37-27
|42
|
2
|Акрон
|24
|12
|6
|6
|33-20
|42
|
3
|Динамо Мх
|24
|12
|5
|7
|25-14
|41
|
4
|Арсенал
|24
|10
|11
|3
|28-15
|41
|
5
|Родина
|24
|11
|7
|6
|38-20
|40
|
6
|Тюмень
|24
|10
|7
|7
|28-21
|37
|
7
|Алания
|24
|9
|9
|6
|26-27
|36
|
8
|Нефтехимик
|24
|9
|7
|8
|24-22
|34
|
9
|Енисей
|24
|10
|3
|11
|41-33
|33
|
10
|СКА-Хаб.
|24
|8
|7
|9
|25-27
|31
|
11
|Торпедо
|24
|8
|7
|9
|20-23
|31
|
12
|КАМАЗ
|24
|7
|8
|9
|21-24
|29
|
13
|Шинник
|24
|7
|7
|10
|27-36
|28
|
14
|Черноморец
|24
|6
|9
|9
|23-29
|27
|
15
|Ленинградец
|24
|6
|7
|11
|16-28
|25
|
16
|Сокол
|24
|6
|6
|12
|20-40
|24
|
17
|Кубань
|24
|5
|7
|12
|18-30
|22
|
18
|Волгарь
|24
|4
|9
|11
|18-32
|21
|6.04
|13:00
|
Тюмень – Шинник
|- : -
|6.04
|16:00
|
Акрон – Торпедо
|- : -
|6.04
|16:00
|
Ленинградец – Алания
|- : -
|6.04
|16:30
|
КАМАЗ – Волгарь
|- : -
|7.04
|14:00
|
СКА-Хаб. – Нефтехимик
|- : -
|7.04
|14:00
|
Сокол – Родина
|- : -
|7.04
|16:00
|
Черноморец – Кубань
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо Мх – Енисей
|- : -
|8.04
|19:30
|
Химки – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|19
|1
|6
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|11
|1
|5
|
|
Сослан Качмазов
Алания
|17
|1
|3