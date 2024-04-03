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Сегодня, 20:07

«СКА-Хабаровск» вернется на домашнюю арену 20 апреля

Ана Горшкова
Корреспондент
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«СКА-Хабаровск» 20 апреля впервые в сезоне проведет домашний матч на Центральном стадионе имени Ленина, рассказал генеральный директор клуба Михаил Гусев.

С начала года «СКА-Хабаровск» не проводит домашние матчи на своей арене из-за технических проблем.

«У нас по техническим причинам стадион не может принимать домашние матчи, — цитирует Гусева ТАСС. — Сыграем с «Нефтехимиком» на стадионе «Кировец» [в Санкт-Петербурге], приведем поле в порядок, будем играть дома. Уже домашний матч с «Енисеем» в первой лиге проведем дома 20 апреля».

«СКА-Хабаровск» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 31 очков после 24 матчей. Следующий матч команда проведет с «Нефтехимиком» 7 апреля.

Источник: ТАСС
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 24 12 6 6 37-27 42
2
 Акрон 24 12 6 6 33-20 42
3
 Динамо Мх 24 12 5 7 25-14 41
4
 Арсенал 24 10 11 3 28-15 41
5
 Родина 24 11 7 6 38-20 40
6
 Тюмень 24 10 7 7 28-21 37
7
 Алания 24 9 9 6 26-27 36
8
 Нефтехимик 24 9 7 8 24-22 34
9
 Енисей 24 10 3 11 41-33 33
10
 СКА-Хаб. 24 8 7 9 25-27 31
11
 Торпедо 24 8 7 9 20-23 31
12
 КАМАЗ 24 7 8 9 21-24 29
13
 Шинник 24 7 7 10 27-36 28
14
 Черноморец 24 6 9 9 23-29 27
15
 Ленинградец 24 6 7 11 16-28 25
16
 Сокол 24 6 6 12 20-40 24
17
 Кубань 24 5 7 12 18-30 22
18
 Волгарь 24 4 9 11 18-32 21
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6.04 13:00
Тюмень – Шинник
 - : -
6.04 16:00
Акрон – Торпедо
 - : -
6.04 16:00
Ленинградец – Алания
 - : -
6.04 16:30
КАМАЗ – Волгарь
 - : -
7.04 14:00
СКА-Хаб. – Нефтехимик
 - : -
7.04 14:00
Сокол – Родина
 - : -
7.04 16:00
Черноморец – Кубань
 - : -
7.04 19:30
Динамо Мх – Енисей
 - : -
8.04 19:30
Химки – Арсенал
 - : -
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Джонатан Окоронкво

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Иван Тимошенко

Родина

 13
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Ислам Машуков

Алания

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