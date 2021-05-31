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«Факел» заключил контракт с капитаном «СКА-Хабаровск»

11:08
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«Факел» на официальном сайте объявил о переходе в команду защитника Кирилла Суслова.

В минувшем сезоне 29-летний футболист защищал цвета «СКА-Хабаровск», где был капитаном команды. В 34 матчах чемпионата Олимп — ФНЛ Суслов заработал семь предупреждений и одну красную карточку.

Ранее защитник также выступал за молодежную команду ЦСКА, «Динамо» (Барнаул), «Спартак-Нальчик», «Сокол» (Саратов), «КАМАЗ» (Набережные Челны), норвежский «Конгсвингер», «Амкар» (Пермь) и владивостокский «Луч».

Дополнительная информация:

http://fakelfc.ru/

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