«Ротор» и «Торпедо» сыграли вничью
«Ротор» сыграл вничью с «Торпедо» (1:1) в матче 15-го тура Олимп-ФНЛ.
У хозяев отличился Илья Бериашвили (с пенальти), у гостей — Амур Калмыков.
«Торпедо» набрало 30 очков и занимает второе место. У «Ротора» 20 очков и девятая позиция.
Олимп-ФНЛ
15-й тур
«Металлург Лп» (Липецк) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:1 (1:1)
Голы: Грачев, 16 — в свои ворота (1:0). Караев, 40 — с пенальти (1:1).
«Металлург Лп» (Липецк): Матюша, Редькович, Иваньков, Баульчев, Киселев, Баязов, Войдель, Яковлев (Шаповалов, 69), Иванников (Кутьин, 69), Арустамян, Ахвледиани.
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Сугробов, Смирнов (Мануйлов, 73), Грачев, Эммерсон, Фомин, Мартусевич (Тихонов, 62), Кольцов, Андямов (Галимов, 73), Гонгадзе (Брагин, 62), Алиев, Караев.
Предупреждения: Гонгадзе, 44. Грачев, 79. Алиев, 87.
Судья: Турбин (Дмитров).
3 октября. Липецк. Стадион «Металлург».
«Оренбург» — «Спартак-2» (Москва) — 2:1 (1:0)
Голы: Титков, 2 (1:0). Оганесян, 61 (1:1). Фамейе, 68 — с пенальти (2:1).
«Оренбург»: Кеняйкин, Гойкович, Ойеволе, Аюпов, Ковалев (Бидловский, 90+1), Эктов, Бреев, Титков (Прудников, 72), Капленко (Корян, 56), Миронов, Фамейе (Сычевой, 90+1).
«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Петрунин, Агапов, Шайхтдинов, Воропаев, Сунгатулин, Шильцов, Маркитесов, Оганесян, Вит.Шитов, Влад.Шитов.
Предупреждения: Маркитесов, 35. Гойкович, 37. Вит.Шитов, 48. Миронов, 62. Воропаев, 68. Петрунин, 78. Эктов, 78. Бреев, 79. Фамейе, 81.
Удаление: Петрунин, 86.
Судья: Анопа (Благовещенск).
3 октября. Оренбург. Стадион «Газовик».
«Волгарь» (Астрахань) — «Велес» (Москва) — 0:1 (0:0)
Гол: Галоян, 90+3.
«Волгарь» (Астрахань): Ямпольский, Печенкин, Малания, Козлов, Ращеня (Капленко, 85), Павлишин, Демьянов, Стефанович (Карпов, 63), Погосов (Бутенко, 85), Баев (Симонян, 72), Жиронкин (Юсупов, 63).
«Велес» (Москва): Косаревский, Стаменкович, Коротков, Майга (Кахидзе, 39), Кертанов (Тарасов, 84), Абдуллахи, Галоян, Кабахидзе (Вульфов, 62), Осипов, Смит (Ежков, 62), Лопатин (Д.Тарасов, 84).
Предупреждения: Коротков, 22. Кахидзе, 69. Баев, 72. Вульфов, 74. Стаменкович, 88.
Судья: Чистяков (Азов).
3 октября. Астрахань. Стадион «Центральный».
«Волгарь» (Астрахань) — «Велес» (Москва) — 0:1 (0:0)
Гол: Галоян, 90+3.
«Волгарь» (Астрахань): Ямпольский, Печенкин, Малания, Козлов, Ращеня (Капленко, 85), Павлишин, Демьянов, Стефанович (Карпов, 63), Погосов (Бутенко, 85), Баев (Симонян, 72), Жиронкин (Юсупов, 63).
«Велес» (Москва): Косаревский, Стаменкович, Коротков, Майга (Кахидзе, 39), Кертанов (Тарасов, 84), Абдуллахи, Галоян, Кабахидзе (Вульфов, 62), Осипов, Смит (Ежков, 62), Лопатин (Д.Тарасов, 84).
Предупреждения: Коротков, 22. Кахидзе, 69. Баев, 72. Вульфов, 74. Стаменкович, 88.
Судья: Чистяков (Азов).
3 октября. Астрахань. Стадион «Центральный».
«Ротор» (Волгоград) — «Торпедо» (Москва) — 1:1 (1:1)
Голы: Бериашвили, 11 — с пенальти (1:0). Калмыков, 27 (1:1).
«Ротор» (Волгоград): Обухов, Мартынов, Бериашвили, Первушин, Махатадзе, Маляров (Школик, 59), Ташаев, Чуканов, Кипиани (Серченков, 25. Абдуллаев, 79), Макаров, Муллин (Щеткин, 59).
«Торпедо» (Москва): Ботнарь, Самсонов, Евдокимов, Шумских, Кожемякин, Темников (Рязанцев, 73), Нетфуллин, Енин, Седько (Померко, 46), Кравчук (Лебеденко, 18), Калмыков (Полубояринов, 73).
Предупреждения: Седько, 13. Серченков, 32. Самсонов, 53. Школик, 66.
Удаление: Школик, 90+3.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
3 октября. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».
«Акрон» (Тольятти) — «Кубань» (Краснодар) — 1:0 (1:0)
Гол: Сагуткин, 33.
«Акрон» (Тольятти): Волков, Сагуткин, Песегов, Килин, Чудин (Зуев, 62), Савичев, Палиенко, Ефремов (Экра, 46), Азаров (Делькин, 62), Босов (Чистяков, 80), Базелюк (Библик, 81).
«Кубань» (Краснодар): Климович, Рыбин (Нк.Гиголаев, 73), Таказов, Грицаенко, Кармаев, Лобкарев (Безденежных, 36), Петров (Сушич, 78), Гурфов, Сидоров, Саркисов, Козлов (Климов, 79).
Предупреждения: Чудин, 10. Кармаев, 12. Палиенко, 13. Петров, 25. Рыбин, 32. Савичев, 43. Безденежных, 45. Таказов, 52. Босов, 72. Килин, 75. Делькин, 80. Волков, 90+3.
Судья: Чебан (Москва).
3 октября. Жигулевск. Стадион «Кристалл».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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