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«Факел» планирует заявить в ПФЛ молодежную команду

13:41

«Факел» на своем официальном сайте объявил о намерениях заявить в ПФЛ молодежную команду.

— «Факел» заключил договор с Российским футбольным союзом, предметом которого стала возможность нашего клуба пройти процедуру лицензирования для участия молодёжной команды «Факел-М» в следующем первенстве Профессиональной футбольной лиги, — говорится в заявлении на официальном сайте воронежского клуба. — Теперь «Факелу» в сжатые сроки необходимо выполнить все соответствующие требования для лицензирования нашей состоящей из воспитанников воронежского футбола «молодёжки».

Дополнительная информация:

http://fakelfc.ru/news/view/6099

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