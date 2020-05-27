«Факел» планирует заявить в ПФЛ молодежную команду

«Факел» на своем официальном сайте объявил о намерениях заявить в ПФЛ молодежную команду.

— «Факел» заключил договор с Российским футбольным союзом, предметом которого стала возможность нашего клуба пройти процедуру лицензирования для участия молодёжной команды «Факел-М» в следующем первенстве Профессиональной футбольной лиги, — говорится в заявлении на официальном сайте воронежского клуба. — Теперь «Факелу» в сжатые сроки необходимо выполнить все соответствующие требования для лицензирования нашей состоящей из воспитанников воронежского футбола «молодёжки».