"Факел" обыграл "Краснодар-2" благодаря голу Лебеденко

"Факел" добился выездной победы над "Краснодаром-2" в матче 31-го тура Олимп-ФНЛ – 2:1.

В составе воронежского клуба отличились форвард Игорь Лебеденко и защитник Сергей Божин. У хозяев гол забил игрок обороны Игорь Парадин.

Благодаря победе "Факел" поднялся на 14-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков. "Краснодар-2" остался на 9-м месте, имея в своем активе 44 балла.

Олимп – ФНЛ

31-й тур

"Краснодар-2" (Краснодар) – "Факел" (Воронеж) – 1:2 (0:1)

Голы: Лебеденко, 25 (0:1). Божин, 65 (0:2). Парадин, 69 (1:2).

"Краснодар-2" (Краснодар): Адамов, Голубев (Парадин, 46), Марков (Текучев, 46), Таранов, Ивашин (Бочко, 68), Бородин, Григорян, Черников, Сперцян (Сабуа, 66), Онугха, Кутовой.

"Факел" (Воронеж): Лантратов, Божин, Осипенко, Пройич, Цвейба, Кузьмин (Олейников, 46), Мануковский (Черный, 67), Макарчук (Афанасьев, 63), Молодцов, Лебеденко, Бирюков (Джабраилов, 84).

Предупреждения: Цвейба, 30. Божин, 43. Сперцян, 51. Мануковский, 58. Черников, 86.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

13 апреля. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".