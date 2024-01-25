«Кубань» близка к подписанию вингера Соколова из «Шинника»

Вингер «Шинника» Игорь Соколов может перебраться в «Кубань», сообщает «Евро-Футбол.Ру».

21-летний футболист выступает за ярославский коллектив на правах аренды, а его контракт принадлежит «Строгино». В текущем сезоне он сыграл за «Шинник» 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

По итогам первой части сезона «Кубань» находится на 15-й строчке в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 20 очков в 20 матчах. «Шинник» занимает 13-е место с 24 баллами.