«Кубань» близка к подписанию вингера Соколова из «Шинника»
Вингер «Шинника» Игорь Соколов может перебраться в «Кубань», сообщает «Евро-Футбол.Ру».
21-летний футболист выступает за ярославский коллектив на правах аренды, а его контракт принадлежит «Строгино». В текущем сезоне он сыграл за «Шинник» 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
По итогам первой части сезона «Кубань» находится на 15-й строчке в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 20 очков в 20 матчах. «Шинник» занимает 13-е место с 24 баллами.
Источник: Евро-Футбол.Ру
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|20
|11
|4
|5
|21-10
|37
|
2
|Химки
|20
|10
|6
|4
|30-20
|36
|
3
|Акрон
|20
|10
|5
|5
|27-15
|35
|
4
|Тюмень
|20
|10
|5
|5
|28-17
|35
|
5
|Арсенал
|20
|9
|8
|3
|26-15
|35
|
6
|Алания
|20
|8
|8
|4
|24-22
|32
|
7
|Родина
|20
|7
|7
|6
|30-20
|28
|
8
|Торпедо
|20
|7
|6
|7
|19-20
|27
|
9
|КАМАЗ
|20
|6
|7
|7
|19-20
|25
|
10
|Енисей
|20
|7
|3
|10
|30-29
|24
|
11
|СКА-Хаб.
|20
|6
|6
|8
|19-22
|24
|
12
|Нефтехимик
|20
|6
|6
|8
|15-20
|24
|
13
|Шинник
|20
|6
|6
|8
|25-33
|24
|
14
|Ленинградец
|20
|6
|5
|9
|16-22
|23
|
15
|Кубань
|20
|5
|5
|10
|17-26
|20
|
16
|Сокол
|20
|5
|5
|10
|18-35
|20
|
17
|Волгарь
|20
|4
|7
|9
|17-26
|19
|
18
|Черноморец
|20
|3
|9
|8
|17-26
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.03
|00:00
|
Химки – Тюмень
|- : -
|3.03
|00:00
|
Енисей – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|3.03
|00:00
|
Акрон – Родина
|- : -
|3.03
|00:00
|
Волгарь – СКА-Хаб.
|- : -
|3.03
|00:00
|
Арсенал – Черноморец
|- : -
|3.03
|00:00
|
Кубань – Шинник
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ленинградец – КАМАЗ
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сокол – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|15
|1
|2
Новости