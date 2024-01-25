Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 22:27

«Кубань» близка к подписанию вингера Соколова из «Шинника»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вингер «Шинника» Игорь Соколов может перебраться в «Кубань», сообщает «Евро-Футбол.Ру».

21-летний футболист выступает за ярославский коллектив на правах аренды, а его контракт принадлежит «Строгино». В текущем сезоне он сыграл за «Шинник» 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

По итогам первой части сезона «Кубань» находится на 15-й строчке в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 20 очков в 20 матчах. «Шинник» занимает 13-е место с 24 баллами.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Первая лига
ФК Кубань
ФК Шинник
0
Читайте также
Фрэнсис Нганну и Энтони Джошуа проведут бой 9 марта в Эр-Рияде
Нападающий «Твенте» Угальде может перейти в «Спартак»
Помощник госсекретаря США призвал Киев начать платить за себя
Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам лишения свободы
Путин пообещал увеличивать МРОТ
На месте крушения Ил-76 в Белгородской области нашли фрагменты ракеты
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бояринцев: «Пока из предложений есть только варианты попить пиво и сходить в баню»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
Сокол – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 15 1 2
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости