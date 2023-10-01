Махачкалинское «Динамо» обыграло «Енисей» и вышло на первое место в ФНЛ
Махачкалинское «Динамо» на выезде обыграло «Енисей» в матче 12-го тура Мелбет-Первой Лиги — 1:0.
Победу гостям принес гол Сердера Сердерова на 84-й минуте встречи.
После этой игры «Динамо» вышло на первое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 24 очка. «Енисей» с 14 очками расположился на 11-й строчке.
В другом матче дня «Торпедо» уступило «Ленинградцу» — 2:3.
Московский клуб на данный момент идет на 8-й строчке в таблице ФНЛ (17 очков). У «Ленинградца» 14-я позиция (14 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|12
|7
|3
|2
|14-5
|24
|
2
|Алания
|11
|7
|2
|2
|14-9
|23
|
3
|Шинник
|11
|6
|1
|4
|15-13
|19
|
4
|Акрон
|11
|5
|3
|3
|15-7
|18
|
5
|СКА-Хаб.
|12
|5
|3
|4
|15-12
|18
|
6
|Химки
|11
|5
|2
|4
|13-12
|17
|
7
|Торпедо
|12
|5
|2
|5
|12-13
|17
|
8
|Сокол
|11
|5
|2
|4
|12-16
|17
|
9
|Тюмень
|11
|4
|4
|3
|16-12
|16
|
10
|КАМАЗ
|11
|4
|4
|3
|8-8
|16
|
11
|Енисей
|12
|4
|2
|6
|16-16
|14
|
12
|Родина
|11
|3
|5
|3
|18-15
|14
|
13
|Арсенал
|11
|3
|5
|3
|10-12
|14
|
14
|Ленинградец
|12
|3
|5
|4
|10-14
|14
|
15
|Черноморец
|11
|2
|7
|2
|12-12
|13
|
16
|Нефтехимик
|11
|3
|2
|6
|8-14
|11
|
17
|Кубань
|12
|1
|3
|8
|6-15
|6
|
18
|Волгарь
|11
|0
|5
|6
|8-17
|5
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.10
|07:00
|
СКА-Хаб. – Кубань
|2 : 0
|1.10
|13:00
|
Торпедо – Ленинградец
|2 : 3
|1.10
|13:00
|
Енисей – Динамо Мх
|0 : 1
|1.10
|16:00
|
Шинник – Тюмень
|- : -
|1.10
|17:00
|
Черноморец – Волгарь
|- : -
|1.10
|18:00
|
Нефтехимик – Арсенал
|- : -
|2.10
|16:00
|
Родина – КАМАЗ
|- : -
|2.10
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|2.10
|19:00
|
Сокол – Алания
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Антон Антонов
Черноморец Н
|4
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|10
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|4
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|8
|1
|0
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