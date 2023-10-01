Махачкалинское «Динамо» обыграло «Енисей» и вышло на первое место в ФНЛ

Махачкалинское «Динамо» на выезде обыграло «Енисей» в матче 12-го тура Мелбет-Первой Лиги — 1:0.

Победу гостям принес гол Сердера Сердерова на 84-й минуте встречи.

После этой игры «Динамо» вышло на первое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 24 очка. «Енисей» с 14 очками расположился на 11-й строчке.

В другом матче дня «Торпедо» уступило «Ленинградцу» — 2:3.

Московский клуб на данный момент идет на 8-й строчке в таблице ФНЛ (17 очков). У «Ленинградца» 14-я позиция (14 очков).