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Сегодня, 14:57

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Енисей» и вышло на первое место в ФНЛ

Алина Савинова
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Махачкалинское «Динамо» на выезде обыграло «Енисей» в матче 12-го тура Мелбет-Первой Лиги — 1:0.

Победу гостям принес гол Сердера Сердерова на 84-й минуте встречи.

После этой игры «Динамо» вышло на первое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 24 очка. «Енисей» с 14 очками расположился на 11-й строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 12-й тур
01 окт, 13:00. Центральный (Красноярск)
Енисей
0:1
Динамо

В другом матче дня «Торпедо» уступило «Ленинградцу» — 2:3.

Московский клуб на данный момент идет на 8-й строчке в таблице ФНЛ (17 очков). У «Ленинградца» 14-я позиция (14 очков).

Россия. Мелбет-Первая Лига. 12-й тур
01 окт, 13:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо М
2:3
Ленинградец

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Енисей
ФК Ленинградец
ФК Торпедо (Москва)
1
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 12 7 3 2 14-5 24
2
 Алания 11 7 2 2 14-9 23
3
 Шинник 11 6 1 4 15-13 19
4
 Акрон 11 5 3 3 15-7 18
5
 СКА-Хаб. 12 5 3 4 15-12 18
6
 Химки 11 5 2 4 13-12 17
7
 Торпедо 12 5 2 5 12-13 17
8
 Сокол 11 5 2 4 12-16 17
9
 Тюмень 11 4 4 3 16-12 16
10
 КАМАЗ 11 4 4 3 8-8 16
11
 Енисей 12 4 2 6 16-16 14
12
 Родина 11 3 5 3 18-15 14
13
 Арсенал 11 3 5 3 10-12 14
14
 Ленинградец 12 3 5 4 10-14 14
15
 Черноморец 11 2 7 2 12-12 13
16
 Нефтехимик 11 3 2 6 8-14 11
17
 Кубань 12 1 3 8 6-15 6
18
 Волгарь 11 0 5 6 8-17 5
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34 тур
1.10 07:00
СКА-Хаб. – Кубань
 2 : 0
1.10 13:00
Торпедо – Ленинградец
 2 : 3
1.10 13:00
Енисей – Динамо Мх
 0 : 1
1.10 16:00
Шинник – Тюмень
 - : -
1.10 17:00
Черноморец – Волгарь
 - : -
1.10 18:00
Нефтехимик – Арсенал
 - : -
2.10 16:00
Родина – КАМАЗ
 - : -
2.10 16:30
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 - : -
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