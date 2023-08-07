Евдокимов может стать новым тренером «Волгаря»

Как стало известно «СЭ», руководство «Волгаря» после четырех поражений на старте сезона в Первой лиге может сменить главного тренера Виталия Панова. Основным кандидатом на пост является Роберт Евдокимов.

Последним местом работы Евдокимова была «Кубань», которую он покинул в ноябре прошлого года. До этого специалист тренировал «Нижний Новгород», «Ротор», «Тобол», «Оренбург» и «КАМАЗ».