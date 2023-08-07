Евдокимов может стать новым тренером «Волгаря»
Как стало известно «СЭ», руководство «Волгаря» после четырех поражений на старте сезона в Первой лиге может сменить главного тренера Виталия Панова. Основным кандидатом на пост является Роберт Евдокимов.
Последним местом работы Евдокимова была «Кубань», которую он покинул в ноябре прошлого года. До этого специалист тренировал «Нижний Новгород», «Ротор», «Тобол», «Оренбург» и «КАМАЗ».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|4
|4
|0
|0
|12-2
|12
|
2
|Тюмень
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Сокол
|4
|3
|0
|1
|5-6
|9
|
4
|СКА-Хаб.
|4
|2
|1
|1
|5-2
|7
|
5
|Торпедо
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|
6
|Алания
|4
|2
|1
|1
|4-2
|7
|
7
|Химки
|4
|2
|0
|2
|5-6
|6
|
8
|КАМАЗ
|4
|2
|0
|2
|3-4
|6
|
9
|Родина
|4
|1
|3
|0
|6-2
|6
|
10
|Ленинградец
|4
|1
|2
|1
|2-5
|5
|
11
|Нефтехимик
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
12
|Динамо Мх
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
13
|Черноморец
|4
|0
|4
|0
|3-3
|4
|
14
|Енисей
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|
15
|Шинник
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
16
|Кубань
|4
|1
|0
|3
|3-6
|3
|
17
|Арсенал
|3
|0
|2
|1
|1-5
|2
|
18
|Волгарь
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
|5.08
|16:00
|
Шинник – Химки
|1 : 2
|5.08
|17:00
|
Тюмень – Ленинградец
|4 : 0
|5.08
|18:00
|
Торпедо – Сокол
|0 : 1
|6.08
|16:00
|
Акрон – Алания
|1 : 0
|6.08
|18:00
|
Нефтехимик – Черноморец
|1 : 1
|6.08
|18:00
|
Родина – СКА-Хаб.
|1 : 1
|6.08
|18:30
|
Кубань – Волгарь
|2 : 0
|6.08
|20:00
|
Динамо Мх – КАМАЗ
|0 : 1
|7.08
|19:00
|
Арсенал – Енисей
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Антон Килин
Акрон
|3
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|3
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|2
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|2
|
|
Вадим Конюхов
Акрон
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|3
|0
|0
|
|
Залимхан Юсупов
Динамо
|4
|0
|3
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