«КАМАЗ» на выезде обыграл «Динамо»

Махачкалинское «Динамо» в домашнем матче 4-го тура проиграло «КАМАЗу».

Единственный гол забил защитник хозяев Максим Храмцов — в свои ворота.

Отметим, что начало встречи было перенесено на один час — гости не смогли вовремя вылететь на игру из-за проблемы с самолетом.