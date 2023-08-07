Дубль Окоронкво принес тульскому «Арсеналу» победу над «Енисеем»

Тульский «Арсенал» на своем поле обыграл «Енисей» в матче 4-го тура первой лиги — 2:0.

Дублем отметился нападающий Джонатан Окоронкво, который отличился на 9-й и 25-й минутах встречи.

Тульский «Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 5 очков. «Енисей» располагается на 17-й строчке — 3 очка.

В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Черноморцем» 12 августа. «Енисей» встретится с «Нефтехимиком» на день позже.