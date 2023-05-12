Еремин высказался о том, что «Уфа» может в скором времени прекратить существование
Агент Олег Еремин высказался о том, что футбольный клуб «Уфа» может в скором времени прекратить существование.
«Смотрите, ситуация простая и ничем не отличается от тех, когда умирали у нас другие клубы в стране. «Уфа» — это, наверное, один из немногих клубов, который показал достойный результат. И спортивный, и селекционный, и так далее. В регионе полюбили футбол, но в Башкирии, как это часто и бывает, многое зависит от первых лиц. Если вы, журналисты, можете помочь в этой части и инициировать какое-нибудь интервью с первым лицом. При Рустэме Хамитове «Уфа» играла и все было нормально, но при Радии Хабирове она почему-то не играет. В чем трудности? В чем проблема? Может быть, помощь нужна какая-то? Так устроен российский футбол, что пока не будет воли первых лиц, то футбола не будет. Мы с Игорем Дивеевым с сожалением об этом говорим. Нам печально смотреть на то, что происходит с «Уфой» сейчас», — приводит слова Еремина Metaratings.ru.
4 мая Газизов сообщил, что «Уфа» смогла добиться пятилетней рассрочки по долгу в 105 миллионов и 609 тысяч рублей перед АО «Региональный фонд».
После 30 туров в нынешнем сезоне Первой лиги «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице с 28 баллами, находясь в зоне вылета во Вторую лигу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|30
|16
|13
|1
|51-25
|61
|
2
|Рубин
|30
|16
|11
|3
|47-25
|59
|
3
|Алания
|30
|14
|10
|6
|46-31
|52
|
4
|Енисей
|30
|12
|12
|6
|37-31
|48
|
5
|Волгарь
|30
|11
|11
|8
|36-30
|44
|
6
|Динамо Мх
|30
|11
|10
|9
|23-23
|43
|
7
|Родина
|30
|11
|9
|10
|34-35
|42
|
8
|Шинник
|30
|11
|7
|12
|34-36
|40
|
9
|Нефтехимик
|30
|10
|10
|10
|27-26
|40
|
10
|Акрон
|30
|8
|15
|7
|30-32
|39
|
11
|Арсенал
|30
|10
|8
|12
|35-37
|38
|
12
|СКА-Хаб.
|30
|9
|11
|10
|42-37
|38
|
13
|КАМАЗ
|30
|9
|11
|10
|33-33
|38
|
14
|Кубань
|30
|8
|9
|13
|32-35
|33
|
15
|Велес
|30
|8
|6
|16
|30-46
|30
|
16
|Уфа
|30
|7
|7
|16
|31-40
|28
|
17
|Волга
|30
|5
|11
|14
|21-38
|26
|
18
|Краснодар-2
|30
|5
|7
|18
|18-47
|22
|12.05
|18:00
|
КАМАЗ – Шинник
|- : -
|13.05
|14:00
|
Уфа – Енисей
|- : -
|13.05
|14:00
|
Велес – СКА-Хаб.
|- : -
|13.05
|15:00
|
Алания – Краснодар-2
|- : -
|13.05
|16:00
|
Волга – Балтика
|- : -
|13.05
|17:00
|
Волгарь – Арсенал
|- : -
|13.05
|17:30
|
Нефтехимик – Родина
|- : -
|13.05
|18:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|14.05
|17:00
|
Кубань – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Александр Зотов
Рубин
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|28
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|27
|1
|9