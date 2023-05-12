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Сегодня, 19:04

Еремин высказался о том, что «Уфа» может в скором времени прекратить существование

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Олег Еремин высказался о том, что футбольный клуб «Уфа» может в скором времени прекратить существование.

«Смотрите, ситуация простая и ничем не отличается от тех, когда умирали у нас другие клубы в стране. «Уфа» — это, наверное, один из немногих клубов, который показал достойный результат. И спортивный, и селекционный, и так далее. В регионе полюбили футбол, но в Башкирии, как это часто и бывает, многое зависит от первых лиц. Если вы, журналисты, можете помочь в этой части и инициировать какое-нибудь интервью с первым лицом. При Рустэме Хамитове «Уфа» играла и все было нормально, но при Радии Хабирове она почему-то не играет. В чем трудности? В чем проблема? Может быть, помощь нужна какая-то? Так устроен российский футбол, что пока не будет воли первых лиц, то футбола не будет. Мы с Игорем Дивеевым с сожалением об этом говорим. Нам печально смотреть на то, что происходит с «Уфой» сейчас», — приводит слова Еремина Metaratings.ru.

4 мая Газизов сообщил, что «Уфа» смогла добиться пятилетней рассрочки по долгу в 105 миллионов и 609 тысяч рублей перед АО «Региональный фонд».

После 30 туров в нынешнем сезоне Первой лиги «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице с 28 баллами, находясь в зоне вылета во Вторую лигу.

Источник: https://metaratings.ru/news/eryomin-o-vozmozhnom-bankrotstve-ufy-poka-ne-budet-voli-pervykh-lic-to-futbola-ne-budet-250523/
Футбол
Первая лига
ФК Уфа
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 30 16 13 1 51-25 61
2
 Рубин 30 16 11 3 47-25 59
3
 Алания 30 14 10 6 46-31 52
4
 Енисей 30 12 12 6 37-31 48
5
 Волгарь 30 11 11 8 36-30 44
6
 Динамо Мх 30 11 10 9 23-23 43
7
 Родина 30 11 9 10 34-35 42
8
 Шинник 30 11 7 12 34-36 40
9
 Нефтехимик 30 10 10 10 27-26 40
10
 Акрон 30 8 15 7 30-32 39
11
 Арсенал 30 10 8 12 35-37 38
12
 СКА-Хаб. 30 9 11 10 42-37 38
13
 КАМАЗ 30 9 11 10 33-33 38
14
 Кубань 30 8 9 13 32-35 33
15
 Велес 30 8 6 16 30-46 30
16
 Уфа 30 7 7 16 31-40 28
17
 Волга 30 5 11 14 21-38 26
18
 Краснодар-2 30 5 7 18 18-47 22
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12.05 18:00
КАМАЗ – Шинник
 - : -
13.05 14:00
Уфа – Енисей
 - : -
13.05 14:00
Велес – СКА-Хаб.
 - : -
13.05 15:00
Алания – Краснодар-2
 - : -
13.05 16:00
Волга – Балтика
 - : -
13.05 17:00
Волгарь – Арсенал
 - : -
13.05 17:30
Нефтехимик – Родина
 - : -
13.05 18:00
Рубин – Акрон
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Шинник

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