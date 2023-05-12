Еремин высказался о том, что «Уфа» может в скором времени прекратить существование

Агент Олег Еремин высказался о том, что футбольный клуб «Уфа» может в скором времени прекратить существование.

«Смотрите, ситуация простая и ничем не отличается от тех, когда умирали у нас другие клубы в стране. «Уфа» — это, наверное, один из немногих клубов, который показал достойный результат. И спортивный, и селекционный, и так далее. В регионе полюбили футбол, но в Башкирии, как это часто и бывает, многое зависит от первых лиц. Если вы, журналисты, можете помочь в этой части и инициировать какое-нибудь интервью с первым лицом. При Рустэме Хамитове «Уфа» играла и все было нормально, но при Радии Хабирове она почему-то не играет. В чем трудности? В чем проблема? Может быть, помощь нужна какая-то? Так устроен российский футбол, что пока не будет воли первых лиц, то футбола не будет. Мы с Игорем Дивеевым с сожалением об этом говорим. Нам печально смотреть на то, что происходит с «Уфой» сейчас», — приводит слова Еремина Metaratings.ru.

4 мая Газизов сообщил, что «Уфа» смогла добиться пятилетней рассрочки по долгу в 105 миллионов и 609 тысяч рублей перед АО «Региональный фонд».

После 30 туров в нынешнем сезоне Первой лиги «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице с 28 баллами, находясь в зоне вылета во Вторую лигу.