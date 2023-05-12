Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 19:02

КАМАЗ обыграл «Шинник» в матче первой лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

КАМАЗ дома обыграл «Шинник» в матче 31-го тура первой лиги — 1:0.

Единственный гол в игре забил защитник гостей Евгений Осипов в свои ворота на 49-й минуте.

КАМАЗ набрал 41 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Шинник» находится на девятой строчке (40).

Россия. ФНЛ. 31-й тур
12 мая, 18:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
1:0
Шинник
Первая лига
ФК КАМАЗ
ФК Шинник
0
Читайте также
Статус чемпионата мира стремительно падает. И дело не только в исключении России
Сказка закончилась. Удивительный промах звезды отправил в отпуск команду-сенсацию
В Крыму потерпел крушение военный вертолет Ми-28
Путин поручил создать условия для снижения оттока россиян за рубеж
В Луганске прогремели два взрыва
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев высказался о решении КДК РФС не отбирать очки у махачкалинского «Динамо»

Еремин высказался о том, что «Уфа» может в скором времени прекратить существование
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 30 16 13 1 51-25 61
2
 Рубин 30 16 11 3 47-25 59
3
 Алания 30 14 10 6 46-31 52
4
 Енисей 30 12 12 6 37-31 48
5
 Волгарь 30 11 11 8 36-30 44
6
 Динамо Мх 30 11 10 9 23-23 43
7
 Родина 30 11 9 10 34-35 42
8
 КАМАЗ 31 10 11 10 34-33 41
9
 Шинник 31 11 7 13 34-37 40
10
 Нефтехимик 30 10 10 10 27-26 40
11
 Акрон 30 8 15 7 30-32 39
12
 Арсенал 30 10 8 12 35-37 38
13
 СКА-Хаб. 30 9 11 10 42-37 38
14
 Кубань 30 8 9 13 32-35 33
15
 Велес 30 8 6 16 30-46 30
16
 Уфа 30 7 7 16 31-40 28
17
 Волга 30 5 11 14 21-38 26
18
 Краснодар-2 30 5 7 18 18-47 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.05 18:00
КАМАЗ – Шинник
 1 : 0
13.05 14:00
Уфа – Енисей
 - : -
13.05 14:00
Велес – СКА-Хаб.
 - : -
13.05 15:00
Алания – Краснодар-2
 - : -
13.05 16:00
Волга – Балтика
 - : -
13.05 17:00
Волгарь – Арсенал
 - : -
13.05 17:30
Нефтехимик – Родина
 - : -
13.05 18:00
Рубин – Акрон
 - : -
14.05 17:00
Кубань – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 10
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 10
Александр Зотов

Александр Зотов

Рубин

 8
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 29 1 3
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 27 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости