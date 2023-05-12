КАМАЗ обыграл «Шинник» в матче первой лиги

КАМАЗ дома обыграл «Шинник» в матче 31-го тура первой лиги — 1:0.

Единственный гол в игре забил защитник гостей Евгений Осипов в свои ворота на 49-й минуте.

КАМАЗ набрал 41 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Шинник» находится на девятой строчке (40).