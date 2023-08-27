«Енисей» дома победил «СКА-Хабаровск»
«Енисей» в домашнем матче 7-го тура первой лиги победил «СКА-Хабаровск» со счетом 4:2.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|7
|5
|1
|1
|9-3
|16
|
2
|Акрон
|6
|4
|1
|1
|13-4
|13
|
3
|Сокол
|7
|4
|1
|2
|6-7
|13
|
4
|СКА-Хаб.
|7
|3
|2
|2
|8-6
|11
|
5
|Тюмень
|6
|3
|1
|2
|9-5
|10
|
6
|Енисей
|7
|3
|1
|3
|10-9
|10
|
7
|Торпедо
|6
|3
|1
|2
|7-6
|10
|
8
|Химки
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|
9
|КАМАЗ
|6
|3
|1
|2
|5-5
|10
|
10
|Шинник
|6
|3
|0
|3
|7-8
|9
|
11
|Ленинградец
|7
|2
|3
|2
|4-7
|9
|
12
|Динамо Мх
|6
|2
|2
|2
|3-3
|8
|
13
|Черноморец
|6
|1
|5
|0
|5-4
|8
|
14
|Родина
|6
|1
|3
|2
|7-6
|6
|
15
|Арсенал
|6
|1
|3
|2
|4-7
|6
|
16
|Нефтехимик
|6
|1
|1
|4
|4-8
|4
|
17
|Кубань
|7
|1
|1
|5
|3-8
|4
|
18
|Волгарь
|7
|0
|2
|5
|5-13
|2
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.08
|17:00
|
Химки – Волгарь
|0 : 0
|26.08
|17:30
|
Сокол – Ленинградец
|0 : 1
|26.08
|18:30
|
Кубань – Алания
|0 : 1
|27.08
|14:00
|
Енисей – СКА-Хаб.
|4 : 2
|27.08
|17:00
|
Акрон – Тюмень
|- : -
|27.08
|18:00
|
Нефтехимик – Родина
|- : -
|27.08
|19:00
|
Динамо Мх – Шинник
|- : -
|27.08
|19:00
|
Черноморец – КАМАЗ
|- : -
|28.08
|19:00
|
Арсенал – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Ислам Машуков
Алания
|4
|
|
Йорди Рейна
Торпедо М
|3
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|
|
Владислав Левин
Арсенал Т
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|3
|1
|0
|
|
Никита Печенкин
Тюмень
|5
|0
|1
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|0
|1
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