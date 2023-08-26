«Алания» победила «Кубань» на выезде и вышла на первое место в Первой лиге
«Алания» обыграла «Кубань» на выезде в матче 7-го тура Первой лиги — 1:0.
Единственный гол на 11-й минуте забил нападающий владикавказцев Ислам Машуков.
«Алания» возглавила турнирную таблицу Первой лиги с 16 очками в 7 матчах. «Кубань» занимает 17-ю строчку с 4 очками в 7 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|7
|5
|1
|1
|9-3
|16
|
2
|Акрон
|6
|4
|1
|1
|13-4
|13
|
3
|Сокол
|7
|4
|1
|2
|6-7
|13
|
4
|СКА-Хаб.
|6
|3
|2
|1
|6-2
|11
|
5
|Тюмень
|6
|3
|1
|2
|9-5
|10
|
6
|Торпедо
|6
|3
|1
|2
|7-6
|10
|
7
|Химки
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|
8
|КАМАЗ
|6
|3
|1
|2
|5-5
|10
|
9
|Шинник
|6
|3
|0
|3
|7-8
|9
|
10
|Ленинградец
|7
|2
|3
|2
|4-7
|9
|
11
|Динамо Мх
|6
|2
|2
|2
|3-3
|8
|
12
|Черноморец
|6
|1
|5
|0
|5-4
|8
|
13
|Енисей
|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|
14
|Родина
|6
|1
|3
|2
|7-6
|6
|
15
|Арсенал
|6
|1
|3
|2
|4-7
|6
|
16
|Нефтехимик
|6
|1
|1
|4
|4-8
|4
|
17
|Кубань
|7
|1
|1
|5
|3-8
|4
|
18
|Волгарь
|7
|0
|2
|5
|5-13
|2
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.08
|17:00
|
Химки – Волгарь
|0 : 0
|26.08
|17:30
|
Сокол – Ленинградец
|0 : 1
|26.08
|18:30
|
Кубань – Алания
|0 : 1
|27.08
|14:00
|
Енисей – СКА-Хаб.
|- : -
|27.08
|17:00
|
Акрон – Тюмень
|- : -
|27.08
|18:00
|
Нефтехимик – Родина
|- : -
|27.08
|19:00
|
Динамо Мх – Шинник
|- : -
|27.08
|19:00
|
Черноморец – КАМАЗ
|- : -
|28.08
|19:00
|
Арсенал – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Ислам Машуков
Алания
|4
|
|
Йорди Рейна
Торпедо М
|3
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|
|
Владислав Левин
Арсенал Т
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|3
|1
|0
|
|
Никита Печенкин
Тюмень
|5
|0
|1
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|0
|1
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