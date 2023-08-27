Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 18:58

«Акрон» проиграл «Тюмени» и потерял очки в третьем матче подряд

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Акрон» дома проиграл «Тюмени» в матче 7-го тура первой лиги — 1:2.

Первый гол в игре забил на 6-й минуте нападающий тольяттинского клуба Андрес Понсе. На 71-й минуте форвард тюменцев Евгений Татаринов сравнял счет, а на 90+2-й Антон Синяк вывел гостей вперед.

«Акрон» в последних трех матчах один раз сыграл вничью и дважды проиграл. Команда с 13 очками занимает 4-е место в турнирной таблице первой лиги. «Тюмень» находится на 2-й строчке (13 баллов).

Россия. ФНЛ. 7-й тур
27 авг, 17:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
1:2
Тюмень

Первая лига
ФК Акрон
ФК Тюмень
0
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Енисей» дома победил «СКА-Хабаровск»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 7 5 1 1 9-3 16
2
 Акрон 7 4 1 2 14-6 13
3
 Тюмень 7 4 1 2 11-6 13
4
 Сокол 7 4 1 2 6-7 13
5
 СКА-Хаб. 7 3 2 2 8-6 11
6
 Енисей 7 3 1 3 10-9 10
7
 Торпедо 6 3 1 2 7-6 10
8
 Химки 7 3 1 3 7-7 10
9
 КАМАЗ 6 3 1 2 5-5 10
10
 Шинник 6 3 0 3 7-8 9
11
 Ленинградец 7 2 3 2 4-7 9
12
 Динамо Мх 6 2 2 2 3-3 8
13
 Черноморец 6 1 5 0 5-4 8
14
 Родина 6 1 3 2 7-6 6
15
 Арсенал 6 1 3 2 4-7 6
16
 Нефтехимик 6 1 1 4 4-8 4
17
 Кубань 7 1 1 5 3-8 4
18
 Волгарь 7 0 2 5 5-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.08 17:00
Химки – Волгарь
 0 : 0
26.08 17:30
Сокол – Ленинградец
 0 : 1
26.08 18:30
Кубань – Алания
 0 : 1
27.08 14:00
Енисей – СКА-Хаб.
 4 : 2
27.08 17:00
Акрон – Тюмень
 1 : 2
27.08 18:00
Нефтехимик – Родина
 - : -
27.08 19:00
Динамо Мх – Шинник
 - : -
27.08 19:00
Черноморец – КАМАЗ
 - : -
28.08 19:00
Арсенал – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 4
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 4
Йорди Рейна

Йорди Рейна

Торпедо М

 3
П
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 3
Владислав Левин

Владислав Левин

Арсенал Т

 2
И К Ж
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 3 1 0
Никита Печенкин

Никита Печенкин

Тюмень

 5 0 2
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 6 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости