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«Енисей» победил «Спартак-2»

14:57
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«Енисей» в матче 38-го тура Олимп-ФНЛ победил «Спартак-2» со счетом 4:2.

В другом матче тура «Оренбург» обыграл «Нижний Новгород» — 2:1.

Олимп — ФНЛ

38-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Спартак-2» (Москва) — 4:2 (1:1)

Голы: Игнатов, 9 (0:1). Билоног, 16 (1:1). Лескано, 59 (2:1). Игнатов, 63 (2:2). Песиков, 75 (3:2). Лескано, 79 (4:2).

«Енисей»: Опарин, Кичин, Цховребов, Марков (Абрамов, 85), Сухомлинов, Раздорских (Самойлов, 90+2), Иванов (Ломакин, 71), Билоног (Песиков, 46), Лескано (Карпук, 87), Глушков, Ланин.

«Спартак-2»: Акмурзин, Миронов, Детенышев, Петрунин, Воропаев, Сунгатулин, Лайкин, Мельников (Вит.Шитов, 65), Оганесян, Игнатов, Педро Роша (Влад.Шитов, 76).

Предупреждения: Марков, 57. Игнатов, 86.

Удаление: Миронов, 90.

Судья: Турбин (Дмитров).

24 апреля. Красноярск. Стадион «Центральный».

«Оренбург» — «Нижний Новгород» — 2:1 (2:0)

Голы: Дм.Воробьев, 34 (1:0). Дм.Воробьев, 45+2 (2:0). Гоцук, 89 (2:1).

«Оренбург»: Климович (Кеняйкин, 30), Сиваков, Малых, Гойкович, Аюпов (Миронов, 70), Палиенко (А.В.Козлов, 71), Бреев (Нойок, 59), Ткачук, Капленко (Мамин, 90+7), Дм.Воробьев, Фамейе.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Шумских, Маляров, Темников, Каккоев, Гоцук, Гащенков, Султонов (Горбунов, 75), Калинский (Попов, 71), Момо (Сулейманов, 56), Кавтарадзе.

Предупреждения: Дм.Воробьев, 38. Палиенко, 44. Фамейе, 58. Каккоев, 80.

Попов, 85. Маляров, 90+3. Малых, 90+4.

Удаление: Фамейе, 90+3.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

24 апреля. Оренбург. Стадион «Газовик».

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