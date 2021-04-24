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«Велес» победил «Иртыш», «Шинник» и «Крылья Советов» сыграли вничью

15:57

«Велес» в матче 38-го тура первенства Олимп — ФНЛ победил «Иртыш» со счетом 2:1.

В другой встрече тура «Шинник» и «Крылья Советов» сыграли вничью — 2:2.

Олимп — ФНЛ

38-й тур

«Велес» (Москва) — «Иртыш» (Омск) — 2:1 (0:0)

Голы: Малания, 50 — с пенальти (1:0). Визнович, 54 (1:1). Н'Диай, 61 (2:1).

«Велес»: Косаревский, Ботака-Иобома, Котов, Малания, Кахидзе, Гаракоев (Федчук, 55), Осипов, Родионов (Кирсанов, 65), Галоян (Джамалутдинов, 80), Чуканов (Фищенко, 59), Н'Диай (Йосипой, 77).

«Иртыш»: Полетаев, Шмыков, Магадиев, Шакуро, Киселев (Бурюкин, 78), Морозов (Пухов, 29), Кротов, Подоксенов (Третьяков, 85), Киреев (Коршунов, 68), Визнович, Стефанович.

Предупреждения: Н'Диай, 45+1. Магадиев, 49. Киреев, 51. Гаракоев, 54. Коршунов, 76. Котов, 77. Ботака-Иобома, 86. Пухов, 90+4.

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

24 апреля. Домодедово. Стадион «Авангард».

«Шинник» (Ярославль) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:2 (1:1)

Голы: Ефремов, 17 (0:1). Самойлов, 31 (1:1). Сергеев, 85 (1:2). Самойлов, 90+1 (2:2).

«Шинник»: Матюша, Стешин, Покидышев, Поляков, Самойлов, Носов (Самодин, 73), Зинков (Азявин, 46), Каретник (Самсонов, 80), Игнатович (Тананеев, 70), Сикоев (Голуб, 59), Низамутдинов.

«Крылья Советов»: Овсянников, Полуяхтов, Чернов, Горшков (Рикарду Алвеш, 58), Комбаров (Якуба, 83), Божин, Хади (Витюгов, 58), Ефремов (Ежов, 65), Кабутов, Сарвели (Сергеев, 65), Голенков.

Предупреждения: Самойлов, 12. Каретник, 23. Игнатович, 28. Комбаров, 30. Зинков, 40. Хади, 53. Тананеев, 84. Голуб, 89.

Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).

24 апреля. Ярославль. Стадион «Шинник».

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