«Шинник» — «Крылья Советов»: матч мог сорваться из-за того, что разметку смыло ливнем
Матч 38-го тура Олимп-ФНЛ «Шинник» — «Крылья Советов» мог не начаться из-за погодных условий.
Перед игрой Ярославль накрыл ливень. Разметку на поле стадиона «Шинник» смыло, что вызвало негодование делегата встречи Алексея Алексеева.
За 20 минут до начала матча разметку наносили вручную, причем 11-метровую отметку пришлось отмерять шагами.
(Юрий Голышак)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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