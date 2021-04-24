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«Шинник» — «Крылья Советов»: матч мог сорваться из-за того, что разметку смыло ливнем

13:46
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Матч 38-го тура Олимп-ФНЛ «Шинник» — «Крылья Советов» мог не начаться из-за погодных условий.

Перед игрой Ярославль накрыл ливень. Разметку на поле стадиона «Шинник» смыло, что вызвало негодование делегата встречи Алексея Алексеева.

За 20 минут до начала матча разметку наносили вручную, причем 11-метровую отметку пришлось отмерять шагами.

(Юрий Голышак)

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