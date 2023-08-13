Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 12:00

«Акрон» проиграл «СКА-Хабаровску», потерпев первое поражение в сезоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«СКА-Хабаровск» — «Акрон».
Фото ФК «СКА-Хабаровск»

«Акрон» в гостях проиграл «СКА-Хабаровску» в 5-м туре первой лиги — 0:1.

Единственный гол на 16-й минуте забил нападающий хабаровчан Кирилл Никитин.

«Акрон» потерпел первое поражение в текущем сезоне. Ранее команда Евгения Калешина одержала 4 победы в 4 турах. Тольяттинцы с 12 очками продолжают возглавлять турнирную таблицу первой лиги.

«СКА-Хабаровск» с 10 очками поднялся на третью строчку.

Россия. ФНЛ. 5-й тур
13 авг, 10:00. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
1:0
Акрон

Футбол
ФК Акрон
ФК СКА-Хабаровск
1
2
Читайте также
Месси снова забил, «Интер Майами» разгромил «Шарлотт». Самый простой матч в Америке приблизил Лео к трофею
Тяжеловес Пономарев получил страшную травму. Соперник стал его добивать, а теперь клеймит себя за это
Умерла дочь основоположника пилотируемой космонавтики Сергея Королева
Владелец взорвавшегося в Москве BMW М8 предположил участие в аварии своего сына
В США восхитились возможностями обновленных систем российского Су-57
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Григорян назвал дешевым хейтом звонок журналистки, спросившей его о возможном увольнении
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 5 4 0 1 12-3 12
2
 СКА-Хаб. 5 3 1 1 6-2 10
3
 Сокол 5 3 1 1 5-6 10
4
 Тюмень 4 3 0 1 8-3 9
5
 Химки 5 3 0 2 7-6 9
6
 Торпедо 4 2 1 1 5-3 7
7
 Алания 4 2 1 1 4-2 7
8
 Черноморец 5 1 4 0 5-4 7
9
 КАМАЗ 4 2 0 2 3-4 6
10
 Шинник 5 2 0 3 6-8 6
11
 Родина 5 1 3 1 6-4 6
12
 Арсенал 5 1 2 2 4-7 5
13
 Ленинградец 5 1 2 2 2-6 5
14
 Нефтехимик 4 1 1 2 3-4 4
15
 Динамо Мх 4 1 1 2 2-3 4
16
 Кубань 5 1 1 3 3-6 4
17
 Енисей 4 1 0 3 2-5 3
18
 Волгарь 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.08 16:00
Ленинградец – Шинник
 0 : 1
12.08 17:00
Химки – Родина
 2 : 0
12.08 18:30
Кубань – Сокол
 0 : 0
12.08 19:30
Черноморец – Арсенал
 2 : 1
13.08 10:00
СКА-Хаб. – Акрон
 1 : 0
13.08 14:00
Енисей – Нефтехимик
 - : -
13.08 17:00
КАМАЗ – Тюмень
 - : -
13.08 18:00
Волгарь – Динамо Мх
 - : -
14.08 17:00
Алания – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 4
Антон Килин

Антон Килин

Акрон

 3
Кирилл Никитин

Кирилл Никитин

СКА-Хабаровск

 3
П
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 3
Виталий Шитов

Виталий Шитов

Тюмень

 2
И К Ж
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 2 1 0
Валерий Кичин

Валерий Кичин

Енисей

 1 0 0
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 3 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости