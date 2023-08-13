«Акрон» проиграл «СКА-Хабаровску», потерпев первое поражение в сезоне

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«Акрон» в гостях проиграл «СКА-Хабаровску» в 5-м туре первой лиги — 0:1.

Единственный гол на 16-й минуте забил нападающий хабаровчан Кирилл Никитин.

«Акрон» потерпел первое поражение в текущем сезоне. Ранее команда Евгения Калешина одержала 4 победы в 4 турах. Тольяттинцы с 12 очками продолжают возглавлять турнирную таблицу первой лиги.

«СКА-Хабаровск» с 10 очками поднялся на третью строчку.