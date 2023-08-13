«Акрон» проиграл «СКА-Хабаровску», потерпев первое поражение в сезоне
«Акрон» в гостях проиграл «СКА-Хабаровску» в 5-м туре первой лиги — 0:1.
Единственный гол на 16-й минуте забил нападающий хабаровчан Кирилл Никитин.
«Акрон» потерпел первое поражение в текущем сезоне. Ранее команда Евгения Калешина одержала 4 победы в 4 турах. Тольяттинцы с 12 очками продолжают возглавлять турнирную таблицу первой лиги.
«СКА-Хабаровск» с 10 очками поднялся на третью строчку.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|5
|4
|0
|1
|12-3
|12
|
2
|СКА-Хаб.
|5
|3
|1
|1
|6-2
|10
|
3
|Сокол
|5
|3
|1
|1
|5-6
|10
|
4
|Тюмень
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
5
|Химки
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
6
|Торпедо
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|
7
|Алания
|4
|2
|1
|1
|4-2
|7
|
8
|Черноморец
|5
|1
|4
|0
|5-4
|7
|
9
|КАМАЗ
|4
|2
|0
|2
|3-4
|6
|
10
|Шинник
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|
11
|Родина
|5
|1
|3
|1
|6-4
|6
|
12
|Арсенал
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
13
|Ленинградец
|5
|1
|2
|2
|2-6
|5
|
14
|Нефтехимик
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
15
|Динамо Мх
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
16
|Кубань
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|
17
|Енисей
|4
|1
|0
|3
|2-5
|3
|
18
|Волгарь
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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9 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.08
|16:00
|
Ленинградец – Шинник
|0 : 1
|12.08
|17:00
|
Химки – Родина
|2 : 0
|12.08
|18:30
|
Кубань – Сокол
|0 : 0
|12.08
|19:30
|
Черноморец – Арсенал
|2 : 1
|13.08
|10:00
|
СКА-Хаб. – Акрон
|1 : 0
|13.08
|14:00
|
Енисей – Нефтехимик
|- : -
|13.08
|17:00
|
КАМАЗ – Тюмень
|- : -
|13.08
|18:00
|
Волгарь – Динамо Мх
|- : -
|14.08
|17:00
|
Алания – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Антон Килин
Акрон
|3
|
|
Кирилл Никитин
СКА-Хабаровск
|3
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|
|
Виталий Шитов
Тюмень
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Валерий Кичин
Енисей
|1
|0
|0
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|3
|0
|0
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