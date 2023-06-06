Газизов об отставке из «Уфы»: «Капитан корабля должен уходить последним»

Экс-генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал свою отставку из башкирского клуба.

«Капитан корабля должен уходить последним. Мы верили, что останемся в Первой лиге. Такое решение было принято, спасибо республике за возможность заниматься футбольным творчеством. За 12 лет мы футбол в республике затащили на новый уровень, стало больше болельщиков, людей, разбирающихся в футболе, много детей, родителей. У меня работы много, я не только футболом живу, есть много бизнеса, который я забросил. Времени у меня свободного не будет», — цитирует Газизова РИА «Новости Спорт».

Газизов занимал должность генерального директора «Уфы» с 2012 по 2020 год. С июля по декабрь 2020 года он работал на аналогичной должности в «Спартаке». В марте 2021 года Газизов вернулся к работе генеральным директором в уфимском клубе.

«Уфа» с 32 очками заняла 16-е место в таблице первой лиги, вылетев по итогам сезона-2022/23 во вторую лигу. Год назад уфимцы вылетели из РПЛ.