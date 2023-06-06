Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 11:27

Газизов об отставке из «Уфы»: «Капитан корабля должен уходить последним»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал свою отставку из башкирского клуба.

«Капитан корабля должен уходить последним. Мы верили, что останемся в Первой лиге. Такое решение было принято, спасибо республике за возможность заниматься футбольным творчеством. За 12 лет мы футбол в республике затащили на новый уровень, стало больше болельщиков, людей, разбирающихся в футболе, много детей, родителей. У меня работы много, я не только футболом живу, есть много бизнеса, который я забросил. Времени у меня свободного не будет», — цитирует Газизова РИА «Новости Спорт».

Газизов занимал должность генерального директора «Уфы» с 2012 по 2020 год. С июля по декабрь 2020 года он работал на аналогичной должности в «Спартаке». В марте 2021 года Газизов вернулся к работе генеральным директором в уфимском клубе.

«Уфа» с 32 очками заняла 16-е место в таблице первой лиги, вылетев по итогам сезона-2022/23 во вторую лигу. Год назад уфимцы вылетели из РПЛ.

Источник: РИА
Футбол
ФК Уфа
Шамиль Газизов
2
1
Читайте также
ЦСКА стал вторым в чемпионате России, «Спартак» занял третье место
«Конечно, были страх и сомнения». Павлюченкова на «Ролан Гаррос» вернулась в теннисную элиту
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газизов оценил работу в «Уфе» нецензурным словом

Калешин — о главном тренере «Манчестер Сити»: «Гвардиола говорит про себя, что он — оборонительный тренер»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 12
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости