Газизов оценил работу в «Уфе» нецензурным словом

Бывший генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов высказался о своей работе в уфимской команде.

«Вчера на совете учредителей, когда спросили какую оценку поставить работе, я сказал: «Неудовлетворительная». Все учредители это поддержали. Просто *** работа!» — приводит слова Газизова РИА «Новости».

По итогам прошедшего сезона «Уфа» заняла 16-е место и вылетела во вторую лигу. В понедельник прошло собрание учредителей «Уфы», на котором была принята отставка Газизова.