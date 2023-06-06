Газизов оценил работу в «Уфе» нецензурным словом
Бывший генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов высказался о своей работе в уфимской команде.
«Вчера на совете учредителей, когда спросили какую оценку поставить работе, я сказал: «Неудовлетворительная». Все учредители это поддержали. Просто *** работа!» — приводит слова Газизова РИА «Новости».
По итогам прошедшего сезона «Уфа» заняла 16-е место и вылетела во вторую лигу. В понедельник прошло собрание учредителей «Уфы», на котором была принята отставка Газизова.
Источник: РИА Новости
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