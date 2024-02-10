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10 февраля, 13:06

Селюк: «Гогуа достоин быть в лучших клубах РПЛ, поэтому сейчас он будет в «Шиннике»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что его клиент, защитник Седрик Гогуа присоединился к «Шиннику».

«Гогуа присоединился к «Шиннику» до конца сезона. Он уже поиграл против Роналду, показал отличный уровень в Азии. Мне хочется доказать, что Гончаренко допустил ошибку.
Гогуа достоин быть в лучших клубах РПЛ. Поэтому сейчас он будет в «Шиннике», а в мае к нему присмотрятся основные клубы РПЛ», — приводит слова Селюка Sport24.

Ранее генеральный директор «Шинника» Галимджан Хайрулин подтвердил информацию, что Гогуа присоединился к команде на сборах в Турции.

Последним клубом 29-летнего игрока был таджикский «Истиклол».

Источник: Sport24
Седрик Гогуа
ФК Шинник
Дмитрий Селюк
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Гендиректор «Шинника» подтвердил, что Гогуа находится на просмотре

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
Сокол – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 15 1 2
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