Селюк: «Гогуа достоин быть в лучших клубах РПЛ, поэтому сейчас он будет в «Шиннике»

Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что его клиент, защитник Седрик Гогуа присоединился к «Шиннику».

«Гогуа присоединился к «Шиннику» до конца сезона. Он уже поиграл против Роналду, показал отличный уровень в Азии. Мне хочется доказать, что Гончаренко допустил ошибку.

Гогуа достоин быть в лучших клубах РПЛ. Поэтому сейчас он будет в «Шиннике», а в мае к нему присмотрятся основные клубы РПЛ», — приводит слова Селюка Sport24.

Ранее генеральный директор «Шинника» Галимджан Хайрулин подтвердил информацию, что Гогуа присоединился к команде на сборах в Турции.

Последним клубом 29-летнего игрока был таджикский «Истиклол».