Тренер 2Drots Кузнецов рассказал, что не возглавил «Енисей» из-за проблем в семье

Главный тренер команды Медийной лиги 2Drots Дмитрий Кузнецов отказался от работы в красноярском «Енисее» по семейным обстоятельствам.

«Я долго думал о переходе в «Енисей», полтора месяца было на раздумье, у меня в семье есть определенные проблемы, было бы неправильно оставить отца в данном случае. Уезжать туда и перевозить отца — он из Марьина переезжал тяжело на Волоколамку, а тут в Красноярск, тем более перелеты. Я был сейчас в Казахстане на турнире, просил товарища ухаживать за отцом. Вторая причина — непонятно по задачам, всегда интересно в команде, которая ставит высокие задачи, в данном случае — выход в РПЛ. В «Енисее» он был запланирован на 2028 год, контракт был предложен на полтора года, как я могу выходить в РПЛ, если соглашение закончится? Что касается футболистов, то у них контракты заканчиваются в мае, то есть новую команду набирать. Много таких непонятных вещей, который можно было решить. Но первая причина, конечно, главная», — приводит слова Кузнецова ТАСС.