Агент Скворцова: «Если «Химки» выйдут в РПЛ, контракт продлится»

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что Лев Скворцов не намерен покидать «Химки» в зимнее трансферное окно.

«У Льва есть контракт, там прописано, что если «Химки» выходят в премьер-лигу, соглашение продлевается. Все ждут, чтобы «Химки» вернулись. Уверен, что Садыгов и Талалаев смогут вывести команду в высшую лигу», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

23-летний Скворцов выступает за «Химки» с февраля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 14 матчей и забил 1 мяч.