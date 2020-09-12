Директор ФК «Енисей»: «У нас есть понимание, кто это делает. Проработаем этот вопрос с юристами»

Директор ФК «Енисей» Алексей Ивахов в разговоре с «СЭ» прокомментировал появление в СМИ медицинской справки с фамилиями предположительно заболевших игроков команды.

— Будем предпринимать меры, — заявил Ивахов «СЭ». — Это конфиденциальная информация — это неправильно по этическим нормам, когда ее начинают распространять. У нас есть предположения, кто это делает, но доказательств нет. Проработаем этот вопрос с нашим юристом. (Севастиан Терлецкий)