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Директор ФК «Енисей»: «У нас есть понимание, кто это делает. Проработаем этот вопрос с юристами»

18:00
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Директор ФК «Енисей» Алексей Ивахов в разговоре с «СЭ» прокомментировал появление в СМИ медицинской справки с фамилиями предположительно заболевших игроков команды.

— Будем предпринимать меры, — заявил Ивахов «СЭ». — Это конфиденциальная информация — это неправильно по этическим нормам, когда ее начинают распространять. У нас есть предположения, кто это делает, но доказательств нет. Проработаем этот вопрос с нашим юристом. (Севастиан Терлецкий)

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