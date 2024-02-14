Данильянц: «Бердыев доказал в «Динамо», что у него еще есть порох в пороховницах»

Футбольный тренер Иван Данильянц оценил работу Курбана Бердыева в махачкалинском «Динамо».

«По итогам первого круга команда заняла первое место. Курбан Бекиевич доказал в «Динамо», что у него еще есть порох в пороховницах. Думаю, многие люди в этом даже не сомневаются, он еще может показать свой уровень», — цитирует «РБ Спорт» Данильянца.

Бердыев возглавил «Динамо» в июле прошлого года, а в феврале покинул команду по обоюдному согласию сторон. При нем команда после 20 туров лидирует в первой лиге.