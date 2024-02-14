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14 февраля, 07:21

Данильянц: «Бердыев доказал в «Динамо», что у него еще есть порох в пороховницах»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный тренер Иван Данильянц оценил работу Курбана Бердыева в махачкалинском «Динамо».

«По итогам первого круга команда заняла первое место. Курбан Бекиевич доказал в «Динамо», что у него еще есть порох в пороховницах. Думаю, многие люди в этом даже не сомневаются, он еще может показать свой уровень», — цитирует «РБ Спорт» Данильянца.

Бердыев возглавил «Динамо» в июле прошлого года, а в феврале покинул команду по обоюдному согласию сторон. При нем команда после 20 туров лидирует в первой лиге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ivan-danil-yants-berdy-ev-dokazal-v-dinamo-chto-u-nego-eshhe-est-poroh-v-porohovnitsah/
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
Иван Данильянц
Курбан Бердыев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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Ленинградец – КАМАЗ
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2.03 00:00
Сокол – Динамо Мх
 - : -
3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
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