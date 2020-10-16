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Чиди Оcучукву стал первым африканцем, который будет играть за «Томь»

10:17
Чиди Оcучукву. Фото ФК «Томь».
Чиди Оcучукву. Фото ФК «Томь».
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Состав «Томи» пополнил 27-летний полузащитник Чиди Оcучукву, сообщает сайт команды.

Последним клубом Оcучукву был брестский «Рух», который он покинул в качестве свободного агента 3 сентября. Контракт с новичком рассчитан до конца сезона.

Осучукву стал победителем и бронзовым призером Кубка Африки до 20 лет в составе сборной Нигерии, всего за которую он провел 18 матчей и забил 2 гола. В 2013 году принял участие в молодежном чемпионате мира, там нигерийцы остановились на стадии 1/8 финала, уступив Уругваю.

Дополнительная информация:

https://fctomtomsk.ru/ru/news/content/sostav-tomi-popolnil-chidi-ocuchukvu-2020-10-16

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