«Чертаново» разгромил «Томь» на Кубке ФНЛ при судействе Опейкиной

«Чертаново» одержало разгромную победу над «Томью» в матче группового турнира Кубка ФНЛ — 4:0. Игру судила женщина-арбитр Вера Опейкина. Московский клуб вышел в лидеры таблицы группы C, но опустится на второе место после игры «Крылья Советов» — «Тамбов».

Таким образом, «Чертаново» поборется за 5-8 места турнира. «Томь» в зависимости от результата игры самарцев с тамбовцами разыграет 9-12 или 13-16 места.

Кубок ФНЛ

Группа C

«Чертаново» — «Томь» — 4:0 (3:0)

Голы: Герчиков, 2 (1:0). Герчиков, 16 (2:0). Кондаков, 27 (3:0). Конев, 80 (4:0).

Судья: Опейкина (Челябинск).

21 февраля. Пафос. Стадион «Пафиако».