«Черноморец» — «Тюмень»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

«Тюмень» обыграла «Черноморец» на выезде в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол забил полузащитник тюменцев Виталий Шитов.

«Тюмень» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ с 26 очками, «Черноморец» идет на 15-й строчке с 17 очками.