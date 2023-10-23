«Черноморец» — «Тюмень»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги
«Тюмень» обыграла «Черноморец» на выезде в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.
Единственный гол забил полузащитник тюменцев Виталий Шитов.
«Тюмень» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ с 26 очками, «Черноморец» идет на 15-й строчке с 17 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|15
|8
|4
|3
|17-12
|28
|
2
|Динамо Мх
|14
|8
|3
|3
|15-6
|27
|
3
|Тюмень
|15
|7
|5
|3
|20-13
|26
|
4
|Химки
|15
|7
|4
|4
|20-16
|25
|
5
|Акрон
|14
|7
|3
|4
|17-9
|24
|
6
|Арсенал
|15
|5
|7
|3
|17-14
|22
|
7
|Торпедо
|15
|6
|3
|6
|15-15
|21
|
8
|Шинник
|14
|6
|2
|6
|17-20
|20
|
9
|КАМАЗ
|15
|5
|5
|5
|15-13
|20
|
10
|СКА-Хаб.
|15
|5
|4
|6
|16-17
|19
|
11
|Нефтехимик
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
12
|Сокол
|15
|5
|4
|6
|17-26
|19
|
13
|Енисей
|15
|5
|3
|7
|22-21
|18
|
14
|Родина
|14
|4
|5
|5
|19-17
|17
|
15
|Черноморец
|15
|3
|8
|4
|14-15
|17
|
16
|Ленинградец
|15
|3
|5
|7
|11-18
|14
|
17
|Кубань
|15
|3
|3
|9
|10-19
|12
|
18
|Волгарь
|15
|2
|6
|7
|12-20
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.10
|10:00
|
Енисей – Сокол
|5 : 3
|22.10
|16:00
|
КАМАЗ – Химки
|2 : 2
|22.10
|16:00
|
Волгарь – Алания
|1 : 0
|22.10
|17:00
|
Черноморец – Тюмень
|0 : 1
|22.10
|18:00
|
Арсенал – Кубань
|3 : 1
|22.10
|18:00
|
Ленинградец – Нефтехимик
|1 : 2
|22.10
|19:30
|
Торпедо – СКА-Хаб.
|2 : 0
|23.10
|16:30
|
Акрон – Шинник
|- : -
|23.10
|19:30
|
Родина – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|9
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Самину Квари Абдуллахи
Динамо
|3
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|13
|1
|2
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|10
|1
|1
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