«КАМАЗ» — «Химки»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

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«КАМАЗ» сыграл вничью с «Химками» на своем поле в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:2.

У хозяев отличился дублем Валентин Пальцев, у гостей забили Александр Руденко и Бутта Магомедов.

«КАМАЗ» занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ с 20 очками, «Химки» идут четвертыми с 25 очками.