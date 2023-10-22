«КАМАЗ» — «Химки»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги
«КАМАЗ» сыграл вничью с «Химками» на своем поле в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:2.
У хозяев отличился дублем Валентин Пальцев, у гостей забили Александр Руденко и Бутта Магомедов.
«КАМАЗ» занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ с 20 очками, «Химки» идут четвертыми с 25 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|15
|8
|4
|3
|17-12
|28
|
2
|Динамо Мх
|14
|8
|3
|3
|15-6
|27
|
3
|Тюмень
|15
|7
|5
|3
|20-13
|26
|
4
|Химки
|15
|7
|4
|4
|20-16
|25
|
5
|Акрон
|14
|7
|3
|4
|17-9
|24
|
6
|Арсенал
|15
|5
|7
|3
|17-14
|22
|
7
|Торпедо
|15
|6
|3
|6
|15-15
|21
|
8
|Шинник
|14
|6
|2
|6
|17-20
|20
|
9
|КАМАЗ
|15
|5
|5
|5
|15-13
|20
|
10
|СКА-Хаб.
|15
|5
|4
|6
|16-17
|19
|
11
|Нефтехимик
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
12
|Сокол
|15
|5
|4
|6
|17-26
|19
|
13
|Енисей
|15
|5
|3
|7
|22-21
|18
|
14
|Родина
|14
|4
|5
|5
|19-17
|17
|
15
|Черноморец
|15
|3
|8
|4
|14-15
|17
|
16
|Ленинградец
|15
|3
|5
|7
|11-18
|14
|
17
|Кубань
|15
|3
|3
|9
|10-19
|12
|
18
|Волгарь
|15
|2
|6
|7
|12-20
|12
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.10
|10:00
|
Енисей – Сокол
|5 : 3
|22.10
|16:00
|
КАМАЗ – Химки
|2 : 2
|22.10
|16:00
|
Волгарь – Алания
|1 : 0
|22.10
|17:00
|
Черноморец – Тюмень
|0 : 1
|22.10
|18:00
|
Арсенал – Кубань
|3 : 1
|22.10
|18:00
|
Ленинградец – Нефтехимик
|1 : 2
|22.10
|19:30
|
Торпедо – СКА-Хаб.
|2 : 0
|23.10
|16:30
|
Акрон – Шинник
|- : -
|23.10
|19:30
|
Родина – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|9
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Самину Квари Абдуллахи
Динамо
|3
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|13
|1
|2
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|10
|1
|1
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