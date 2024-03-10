«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: видеообзор матча ФНЛ

«Черноморец» и «СКА-Хабаровск» встретились в матче 22-го тура Мелбет-Первой лиги.

Игра проходила в Новороссийске 10 марта и завершилась победой хозяев — 3:0.

Видео лучших моментов матча «Черноморец» — «СКА-Хабаровск» опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

«Черноморец» (21 очко) поднялся с последнего на предпоследнее место в ФНЛ. Команда Вадима Гаранина одержала первую победу в Первой лиге с 8 октября — в 4-м туре новороссийцы обыграли «Ленинградец» (1:0).

«СКА-Хабаровск» (25) идет на 13-м месте в турнирной таблице.