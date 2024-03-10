Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

10 марта, 23:53

«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: видеообзор матча ФНЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Черноморец» и «СКА-Хабаровск» встретились в матче 22-го тура Мелбет-Первой лиги.

Игра проходила в Новороссийске 10 марта и завершилась победой хозяев — 3:0.

Видео лучших моментов матча «Черноморец» — «СКА-Хабаровск» опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

«Черноморец» (21 очко) поднялся с последнего на предпоследнее место в ФНЛ. Команда Вадима Гаранина одержала первую победу в Первой лиге с 8 октября — в 4-м туре новороссийцы обыграли «Ленинградец» (1:0).

«СКА-Хабаровск» (25) идет на 13-м месте в турнирной таблице.

Футбол
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
ФК Черноморец (Новороссийск)
0
Читайте также
Исполком ФЛГР не нашел нарушений в работе жюри после завала в Сочи
Сухоруков сделал предложение Мамун на балу олимпийцев
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
«Сити» подозревает УЕФА в заговоре, а «Барселона» собирается следить за Мбаппе. Что произошло после жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Кубань» — «Арсенал» Тула: видеообзор матча ФНЛ

«Алания» — «Сокол»: видеообзор матча ФНЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 22 12 6 4 35-20 42
2
 Динамо Мх 22 12 4 6 23-11 40
3
 Арсенал 22 10 9 3 28-15 39
4
 Акрон 22 11 5 6 30-19 38
5
 Тюмень 22 10 6 6 28-20 36
6
 Родина 22 9 7 6 34-20 34
7
 Алания 22 8 9 5 24-25 33
8
 Нефтехимик 22 8 6 8 20-20 30
9
 Торпедо 22 7 7 8 19-21 28
10
 Енисей 22 8 3 11 33-32 27
11
 Шинник 22 7 6 9 27-35 27
12
 КАМАЗ 22 6 8 8 19-22 26
13
 СКА-Хаб. 22 6 7 9 20-26 25
14
 Ленинградец 22 6 6 10 16-24 24
15
 Сокол 22 6 6 10 19-35 24
16
 Кубань 22 5 6 11 17-28 21
17
 Черноморец 22 4 9 9 20-28 21
18
 Волгарь 22 4 8 10 18-29 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.03 15:00
Черноморец – Шинник
 - : -
18.03 15:00
Ленинградец – Енисей
 - : -
18.03 17:00
Химки – Нефтехимик
 - : -
18.03 17:00
Тюмень – Алания
 - : -
18.03 17:30
Акрон – Сокол
 - : -
18.03 18:00
СКА-Хаб. – Торпедо
 - : -
18.03 18:00
Арсенал – Волгарь
 - : -
18.03 19:30
Родина – Кубань
 - : -
18.03 19:30
КАМАЗ – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 12
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 17 1 4
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 15 1 3
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 20 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости