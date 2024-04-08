«Черноморец» — «Кубань»: видеообзор матча ФНЛ

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«Черноморец» и «Кубань» встретились в матче 26-го тура Мелбет-Первой Лиги.

Игра проходила в Новороссийске 7 апреля и завершилась победой хозяев — 3:0.

Видео лучших моментов матча «Черноморец» — «Кубань» опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой Лиги.

Новороссийский клуб одержал 4-ю победу в ФНЛ подряд. Команда набрала 30 очков и занимает 13-е место в таблице первой лиги.

«Кубань» с 22 очками находится на предпоследней, 17-й, строчке.