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Сегодня, 21:31

Махачкалинское «Динамо» победило «Енисей»

Руслан Минаев
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«Динамо» из Махачкалы победило дома «Енисей» в матче 26-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол в игре забил Муталип Алибеков на 55-й минуте.

«Динамо» набрало 44 очка и занимает второе место в таблице первой лиги. «Енисей» с 33 очками — на 9-й строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 26-й тур
07 апр, 19:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо
1:0
Енисей

Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Енисей
4
0
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«Сокол» — «Родина»: видеообзор матча
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Акрон 25 13 6 6 35-21 45
2
 Химки 24 12 6 6 37-27 42
3
 Динамо Мх 25 13 5 7 26-14 44
4
 Арсенал 24 10 11 3 28-15 41
5
 Родина 25 11 8 6 39-21 41
6
 Алания 25 9 10 6 29-30 37
7
 Тюмень 25 10 7 8 28-23 37
8
 Нефтехимик 25 10 7 8 25-22 37
9
 Енисей 25 10 3 12 41-34 33
10
 СКА-Хаб. 25 8 7 10 25-28 31
11
 Торпедо 25 8 7 10 21-25 31
12
 Шинник 25 8 7 10 29-36 31
13
 КАМАЗ 25 7 9 9 23-26 30
14
 Черноморец 25 7 9 9 26-29 30
15
 Ленинградец 25 6 8 11 19-31 26
16
 Сокол 25 6 7 12 21-41 25
17
 Кубань 25 5 7 13 18-33 22
18
 Волгарь 25 4 10 11 20-34 22
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27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.04 13:00
Тюмень – Шинник
 0 : 2
6.04 16:00
Акрон – Торпедо
 2 : 1
6.04 16:00
Ленинградец – Алания
 3 : 3
6.04 16:30
КАМАЗ – Волгарь
 2 : 2
7.04 14:00
СКА-Хаб. – Нефтехимик
 0 : 1
7.04 14:00
Сокол – Родина
 1 : 1
7.04 16:00
Черноморец – Кубань
 3 : 0
7.04 19:30
Динамо Мх – Енисей
 1 : 0
8.04 19:30
Химки – Арсенал
 - : -
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
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Иван Тимошенко

Родина

 13
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Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
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Заур Тарба

Алания

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Евгений Осипов

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Кубань

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