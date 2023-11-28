«Чемпионат»: «Акрон» планирует назначить иностранного тренера вместо Калешина

«Акрон» собирается назначить иностранного главного тренера после увольнения Евгения Калешина, сообщает «Чемпионат».

«Акрон» объявил об уходе Калешина в понедельник, 27 ноября. Клуб объяснил увольнение специалиста «разногласиями в пути развития».

После 20 туров «Акрон» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, отставая от первой строчки на два очка.

Ранее в «Акроне» сообщили «СЭ», что занимаются поиском нового главного тренера.