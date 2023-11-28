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Сегодня, 17:13

В «Акроне» ответили на вопрос о поисках нового главного тренера

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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В пресс-службе «Акрона» ответили «СЭ» на вопрос об увольнении Евгения Калешина с поста главного тренера клуба.

«ФК «Акрон» заранее не готовился к такому развитию событий. Надеемся, в ближайшее время станет известно имя нового главного тренера. Работа в этом направлении ведется», — ответили «СЭ» в пресс-службе клуба.

После матча с «Волгарем» 18 ноября (0:1) Калешин заявил, что российский футбол «как будто специально разваливают».

Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года. Под его руководством команда провела 57 матчей во всех турнирах, одержала 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

Первая лига
ФК Акрон
Евгений Калешин
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Новиков высказался о том, что он является одним из кандидатов на пост главного тренера «Акрона»

«Чемпионат»: «Акрон» планирует назначить иностранного тренера вместо Калешина
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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31 тур
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
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Енисей

 5
И К Ж
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Тюмень

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