«Чайка» «подписала» Роберто Карлоса

«Чайка» в своем Twitter в шутку объявила о переходе бывшего игрока «Реала» и «Анжи» Роберто Карлоса.

— Подписали новичка! Песчанокопское ждет тебя, Роберто! Магомед Адиев вручил клубную футболку знаменитому бразильцу Роберто Карлосу, — говорится в сообщении.

Подписали новичка! Песчанокопское ждет тебя, Роберто! ???

Перед матчем @ChampionsLeague #RealCity Магомед Адиев вручил клубную футболку знаменитому бразильцу Роберто Карлосу @Oficial_RC3 pic.twitter.com/zyDaiW6zb3 — ФК «Чайка» (@chaykafc) February 26, 2020

46-летний Роберто Карлос выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год. Также он входил в тренерский штаб команды.