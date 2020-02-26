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«Чайка» «подписала» Роберто Карлоса

21:05
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«Чайка» в своем Twitter в шутку объявила о переходе бывшего игрока «Реала» и «Анжи» Роберто Карлоса.

— Подписали новичка! Песчанокопское ждет тебя, Роберто! Магомед Адиев вручил клубную футболку знаменитому бразильцу Роберто Карлосу, — говорится в сообщении.

46-летний Роберто Карлос выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год. Также он входил в тренерский штаб команды.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/chaykafc/status/1232722655272370176

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