Алексей Сафонов заявил, что Бородюк возглавит «Торпедо»

Новым главным тренером «Торпедо» станет Александр Бородюк, утверждает в своем Twitter футбольный агент Алексей Сафонов.

«Бородюк главный в «Торпедо», — написал Сафонов 22 марта.

Бородюк главный в Торпедо??? — Алексей Сафонов (@safonov016) March 22, 2021

58-летний Бородюк тренировал «Торпедо» с 2013 по 2014 год. При нем команда заняла третье место в ФНЛ и дошла до финала Кубка ФНЛ. Ранее пост главного тренера покинул Сергей Игнашевич.