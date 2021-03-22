Футбол
Олимп-ФНЛ
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Алексей Сафонов заявил, что Бородюк возглавит «Торпедо»

22:36
Теги:

Новым главным тренером «Торпедо» станет Александр Бородюк, утверждает в своем Twitter футбольный агент Алексей Сафонов.

«Бородюк главный в «Торпедо», — написал Сафонов 22 марта.

58-летний Бородюк тренировал «Торпедо» с 2013 по 2014 год. При нем команда заняла третье место в ФНЛ и дошла до финала Кубка ФНЛ. Ранее пост главного тренера покинул Сергей Игнашевич.

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...