Алексей Сафонов заявил, что Бородюк возглавит «Торпедо»
22:36
Новым главным тренером «Торпедо» станет Александр Бородюк, утверждает в своем Twitter футбольный агент Алексей Сафонов.
«Бородюк главный в «Торпедо», — написал Сафонов 22 марта.
Бородюк главный в Торпедо???— Алексей Сафонов (@safonov016) March 22, 2021
58-летний Бородюк тренировал «Торпедо» с 2013 по 2014 год. При нем команда заняла третье место в ФНЛ и дошла до финала Кубка ФНЛ. Ранее пост главного тренера покинул Сергей Игнашевич.
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